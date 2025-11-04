70年原料供應及製藥廠中大生醫集團跨足保健市場 推出品牌innervibe 純淨保健新概念

承襲70年製藥實力，innervibe以純淨配方開啟保健新概念。圖片來源：innervibe

innervibe 為現代人打造純淨有感的保健日常。圖片來源：innervibe

中大生醫集團深耕原料供應及製藥領域逾70年，推出全新保健品牌 innervibe ，秉持「純淨而有感」的品牌理念，以製藥級嚴謹標準打造出多款符合現代人的營養保健食品。首波推出「挪威Omega-3真空萃取rTG型頂級高濃度魚油軟膠囊」與「麩胺酸發酵物（含GABA）+芝麻素膠囊」，嚴選國際權威大廠原料與專利配方，為現代人提供兼具品質與安心感的營養保健補給新選擇。

innervibe 承襲中大生醫集團70年嚴謹精神與專業經驗，從原料選擇到生產製程，堅持減少賦形劑、色素、人工香料及化學添加物，追求產品的安全與純粹。品牌以「Purity is the best policy — 純淨，才是最真誠的承諾」為核心精神，以簡單、單純的方式回歸天然純淨的初心。

innervibe安全純粹的營養補給－GABA+芝麻素膠囊（左）、魚油軟膠囊（右） 。圖片來源：innervibe

首波登場的是「innervibe 挪威Omega-3真空萃取rTG型頂級高濃度魚油軟膠囊」，嚴選挪威純淨海域小型魚種，採真空短程低溫技術萃取，以維持魚油高穩定性與純度。Omega-3濃度達85%以上，rTG型態接近天然魚油結構，魚油原料通過HACCP與GMP食品安全管理驗證，以及海洋國際永續認證（MarinTrust）與海洋之友（Friend of the Sea）等多項國際認證。品牌表示：「真正好的魚油，看得見的清澈。」 innervibe 匠心獨韻打造出無腥味、小顆好入口的魚油黃金精華，很適合日常與運動後的補給。

另一款則是「innervibe 麩胺酸發酵物（含GABA）+芝麻素膠囊」，領先添加榮獲台灣、日本等多國專利的益生菌，結合國際知名大廠 Gabarelax麩胺酸發酵物（含GABA）專利天然成分、 Sesapure芝麻素精華以及胺基酸螯合鈣與氧化鎂，打造出維持日常舒適節奏的五合一黃金配方。

innervibe 麩胺酸發酵物（含GABA）+芝麻素膠囊。圖片來源：innervibe

innervibe 以簡單、單純的方式回歸天然純淨的初心製作保健食品，以產品安全為第一考量，未來將持續以製藥級品質、歐美大廠領先技術，持續投入研發推出更多符合安心、安全與高品質標準的營養保健產品，期望成為消費者信賴的健康夥伴。歡慶 innervibe 保健品牌新上市，即日起至11月30日止，至 Leadersheep 購買 innervibe 任一保健食品，領券享88折優惠及20%紅利回饋。

