70年特許經營權 台南「星鑽交通中心」BOT同步百年醫院修護

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「星鑽交通中心」BOT案，釋出70年特許經營權，以公私協力模式引進民間投資，打造結合公共運輸轉乘、停車設施、商業空間與歷史建築活化的多功能交通中心。市府期盼投資人以長期經營視角參與開發，在取得穩定營運利基的同時，也共同承擔城市記憶的修護責任。

「星鑽交通中心」基地面積約1.12公頃，目前作為臨時平面停車場使用，位處中西區民生路2段、鄰近中華西路2段路口，緊扣運河星鑽特區與安平觀光軸線，是串聯市中心與安平的重要門戶節點，具備交通轉運、人流集散與商業發展潛力。

為降低投資風險並提升招商吸引力，南市交通局長王銘德表示，本案於第1次政策公告後已完成透地雷達探測及試挖掘作業，調查顯示基地可能存在地下遺構。後續如涉及文化資產相關處置、移置或拆解作業，將由主辦機關負責，相關作業期程亦不計入BOT契約期間，確保投資人能在可預期的時程與條件下推動開發。

因應公共運輸轉乘需求，交通設施規劃至少2席大客車月台，並滿足基地及周邊停車需求。在商業與文化資產面向，投資人於70年特許期間內，除可於主建築設置商業空間外，應一併修護基地南側的百年歷史建築「濟生醫院」。該建築未來將規劃為展覽空間，延續文化資產價值，同時可結合輕食餐飲、特色店鋪等低衝擊型商業型態，納入整體營運體系。

交通局強調，透過交通、商業與文化的複合式開發，為投資人創造長期穩定收益，也讓百年醫院在修護與再利用中延續城市記憶，形成經濟效益與公共價值兼顧的投資模式。

「星鑽交通中心」BOT案展開第2次政策公告招商，將於1月21日在台南福爾摩沙遊艇酒店、1月22日在台北集思北科大會議中心舉辦說明會。投資案能否翻轉「安平新門戶」，外界關注。

「星鑽交通中心」BOT案，投資業者須修護百年「歷史建築」濟生醫院。(記者洪瑞琴攝)

