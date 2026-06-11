70年虎尾西市場大翻身！ 斥資2.7億重建打造美食廣場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

有70年歷史、被稱為西市場的公有第三零售市場，公所、縣府共斥資2.7億元進行拆建工程。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮公有第三零售市場(西市場)啟用至今已超過70年歷史，但因市場沒落後乏人管理，也成為當地認為的治安死角。公所與縣政府合作下，將斥資2.7億元執行「虎尾西市場」重建工程，今(11)日進行第一階段拆除工程。鎮長林嘉弘表示，未來虎尾西市將興建為3樓建築，盼打造多元且明亮的消費、美食空間。

公所指出，第三公有零售市場位在德興宮旁，地方稱為「西市」，佔地約150坪，1956年4月建造啟用至今，有70年歷史，曾是虎尾地區最繁榮熱鬧的傳統市場之一，承載著地方居民生活記憶與商圈發展的重要軌跡。

廣告 廣告

林嘉弘表示，隨著時代變遷與市場環境老舊，市場也變得漸漸式微，目前為止尚存32戶商家租用市場，實際在市場營運約有10家，此外部分區域更衍生成為陰暗、雜亂死角，已難符合現代化城鎮發展需求。

林嘉弘表示，隨著鎮區觀光、商業發展興盛，因此規劃西市場重建計畫，由公所自籌約1億元購置國產署約180坪土地及私人用地，再由縣府補助約1.7億元進行西市美食廣場大樓，預計為地上三層建築物，1樓規劃為市場小攤位及特色美食單元，2、3樓規劃為多元美食專區，提供民眾更舒適、多元的用餐與休憩環境。

今公所舉辦第一階段拆除工程，由林嘉弘主持，縣長張麗善、副縣長陳璧君、議員張維心、陳乙辰、鎮代會主席陳明聖出席。

林嘉弘表示，預計拆除工程將在年底完成，力拚能夠順利銜接第二期建物工程，而目前營運攤商均已自行覓得營業場所，感謝各家攤商及在地鄉親體諒，未來建築完工後，也會讓原承租攤商有優先承租權，希望將西市場成為融合歷史、人文與美食的新興聚落。

張麗善表示，傳統市場不只是鄉親採買的場所，更是地方經濟與民生體系的核心，期盼經費挹注讓公所可打造更安全、更舒適且兼具傳統溫情與現代機能的全新民生地標。

有70年歷史、被稱為西市場的公有第三零售市場，公所、縣府共斥資2.7億元進行拆建工程。(記者李文德攝)

有70年歷史，被稱為西市場的公有第三零售市場，公所、縣府共斥資2.7億元進行拆建工程。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

梅雨中場休息！降雨空檔期來了 颱風論壇：比預期早

梅雨快結束了！ 氣象粉專曝「放晴時間」：颱風季即將登場

雨彈恐再炸7天！鋒面+西南風接力 今起全台慎防雷雨

免驚了！德基水庫蓄水率飆到93％ 週末有望創「今年最高紀錄」

