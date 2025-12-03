70歲也能逆轉老化！「長壽3秘訣」超簡單 防跌倒、癌症風險降61％
記者蔣季容／台北報導
吃對食物真的可以老得慢一點！醫師表示，70歲以上長者若每天吃魚油、維生素D，加上每週3次、每次30分鐘的運動，身體年齡真的會變年輕。不僅如此，發生容易摔倒的前衰弱症也少了39%，癌症風險更是少了61%。
台北榮總遺傳優生科主任醫師張家銘在臉書指出，發表在2025年Nature Aging期刊的DO-HEALTH研究計畫，研究瑞士777名超過70歲以上的長輩，發現每天吃魚油，3年下來年輕3個月。若這個速度一直保持下去，接下來的10年、20年，這個「慢老」的效果會慢慢累積，最後影響到我們的健康，甚至壽命。
張家銘提到，研究發現，單吃魚油效果最好，每天1克魚油膠囊，裡面有330毫克EPA、660毫克DHA，這種劑量已經足夠。如果再加上每天吃2000單位維他命D，以及一週三次、每次30分鐘的簡單運動，效果會更好，生物時鐘變慢得更明顯。
不只慢老，還能少跌倒、少生病！張家銘透露，吃魚油，感染少13％、跌倒少10％；魚油+維他命D+運動一起來，3年下來，前衰弱症（即快走不動、容易摔跤的狀態）少了39%，癌症更是少了61%。
張家銘說明，該研究不是看受試者覺得年輕多少，而是科學家從血液裡的DNA，看「生物時鐘」到底跑得快還是慢。他們測的是一種叫DNA甲基化時鐘的東西，它可以測出「身體年齡」，跟身分證上的歲數不一樣。這個年齡，會跟我們老年時會不會得癌症、心臟病、失智症這些病有關。
