70歲任達華不靠換心續命！台上跌倒3秒自救畫面曝

近年來中國「換心臟回春」的陰謀論瘋傳，像是62歲中國武打巨星李連杰，就被傳疑似接受了已故少林武僧「秋風」的心臟移植；港星洪金寶則是被謠傳「注射年輕人血液」讓他終於不用再坐輪椅。而在近日，香港影帝任達華出席活動時在上台時不小心滑倒，但他火速翻滾、單膝跪地，相當靈活，完全看不出他已經70歲，狀態比被謠傳「回春」的李連杰、洪金寶還更敏捷。





任達華上台時，疑似因地毯太滑，導致他馬上摔了一跤，連眼鏡都噴飛。（圖／翻攝自小紅書）

現年70歲的香港影帝任達華在本月（11月）22日與老婆琦琦一起出席活動，不料任達華上台時，疑似因地毯太滑，導致他走兩步就馬上摔了一跤，連眼鏡都噴飛，但身手敏捷的他，馬上翻了一圈、單膝跪地，並用右手撐著地板，整個畫面如同電影《鋼鐵人》主角登場落地時的畫面，相當霸氣。

任達華翻了一圈、單膝跪地，並用右手撐著地板。（圖／翻攝自小紅書）





任達華起身後也正長的主持人互動，還開心地比出YA手勢，人看起來並無受傷，更開玩笑喊「哎呀，好厲害」，一旁的老婆琦琦雖然有嚇到，但看到老公沒事也露出笑容。任達華受訪時則開玩笑說「用這種方式出場也挺特別的，哈哈」，任達華工作室也表示人無大礙，隔天行程照常。

任達華開心地比出YA手勢，人看起來並無受傷。（圖／翻攝自小紅書）





畫面曝光後，任達華的靈活身手，立刻引發網友大讚，「好身手」、「就算尷尬也要努力擺手勢造型緩和下」、「有一說一，尷尬是真的尷尬」、「滾了一圈，卸了很多力，應該沒什麼大問題」、「有功夫果然不一樣」、「一個轉身，來個超級英雄落地姿勢」。

任達華曾在2019年某場中國活動中，遭男子持刀攻擊。





事實上，任達華除了這次跌倒外，在2019年的某場中國活動中也曾發生意外，1位男子突然持刀衝上台，對任達華的肚部猛刺，隨後更不停揮刀追砍他，現場人員馬上衝上前制伏歹徒，任達華則是手按著腹部火速送醫治療，所幸幾次手術後人並無大礙，這次再度發生意外，雖人無大礙，但仍期盼未來不要再有類似狀況發生。

