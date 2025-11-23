70歲任達華突「跌倒翻滾一圈」 愛妻在旁嚇愣 驚險畫面曝光

70歲任達華突跌倒翻滾一圈，愛妻嚇壞超驚險過程曝。（圖／陳俊吉攝）

香港影帝任達華活躍於演藝圈50年，累積上百部代表作，還曾與好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）演出《古墓奇兵》系列，即使現已70歲，仍持續推出新作，也在繪畫、運動領域展現其依舊寶刀未老。怎料，他日前出席活動時，突然跌倒在地且翻滾一圈，令在場所有人都嚇壞。

任達華22日與老婆琦琦一同出席時尚活動，當時夫妻倆準備接受訪問，琦琦先是站到背板前的位置，任達華隨後跟緊腳步出場，未料，疑似地毯太滑，任達華走到一半摔倒，直接往地面撲過去，讓琦琦整個人瞬間嚇到往後縮，並露出驚恐表情，在場其他工作人員也驚訝地提高說話音調。

然而，身手敏捷的任達華在跌倒後立刻翻了一圈，再以左手支撐單膝跪地，稍緩片刻才在工作人員攙扶下起身，起身時，任達華臉上還露出不可思議的表情，琦琦則撿起任達華掉在地上的眼鏡。雖然出場發生小插曲，但任達華幽默表示，「因為我對地毯有一種情懷，地毯帶給我溫暖。我特別喜歡這個藍色，這個藍跟海港一樣漂亮」，更笑說：「用這種方式出場還滿特別的，哈哈。」

任達華跌倒畫面曝光後，不僅立刻登上微博熱搜，也吸引網友留言討論，「我以為是岀場的一部分」、「跌得好有型」、「我不信這樣是70歲」、「老婆嚇到沒有扶住他」、「那個end pose好帥」、「第一眼以為是AI」、「是吃了什麼營養品，也給我來一點」、「這確定不是健康品廣告嗎」、「真不愧是演員，所有動作都有戲」。

