70歲任達華突「跌倒翻滾一圈」 愛妻在旁嚇愣 驚險畫面曝光
香港影帝任達華活躍於演藝圈50年，累積上百部代表作，還曾與好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）演出《古墓奇兵》系列，即使現已70歲，仍持續推出新作，也在繪畫、運動領域展現其依舊寶刀未老。怎料，他日前出席活動時，突然跌倒在地且翻滾一圈，令在場所有人都嚇壞。
任達華22日與老婆琦琦一同出席時尚活動，當時夫妻倆準備接受訪問，琦琦先是站到背板前的位置，任達華隨後跟緊腳步出場，未料，疑似地毯太滑，任達華走到一半摔倒，直接往地面撲過去，讓琦琦整個人瞬間嚇到往後縮，並露出驚恐表情，在場其他工作人員也驚訝地提高說話音調。
然而，身手敏捷的任達華在跌倒後立刻翻了一圈，再以左手支撐單膝跪地，稍緩片刻才在工作人員攙扶下起身，起身時，任達華臉上還露出不可思議的表情，琦琦則撿起任達華掉在地上的眼鏡。雖然出場發生小插曲，但任達華幽默表示，「因為我對地毯有一種情懷，地毯帶給我溫暖。我特別喜歡這個藍色，這個藍跟海港一樣漂亮」，更笑說：「用這種方式出場還滿特別的，哈哈。」
任達華跌倒畫面曝光後，不僅立刻登上微博熱搜，也吸引網友留言討論，「我以為是岀場的一部分」、「跌得好有型」、「我不信這樣是70歲」、「老婆嚇到沒有扶住他」、「那個end pose好帥」、「第一眼以為是AI」、「是吃了什麼營養品，也給我來一點」、「這確定不是健康品廣告嗎」、「真不愧是演員，所有動作都有戲」。
其他人也在看
66歲銀霞抗癌曝近況憶李小飛 自認口才不好仍受邀當主持人
資深玉女、甄珍的胞妹銀霞過去以一首〈蘭花草〉走紅，近年她傳出醫療糾紛並發現罹患卵巢癌，她過去搭檔資深武打小生李小飛今年6月因肝癌病逝，享壽76歲。銀霞最近在臉書曬出李小飛等人的舊照，回憶過去和不少帥氣男演員合作，如今想問候他們都不知道人在何方。中時新聞網 ・ 1 小時前
火鍋變刷刷鍋？桃園女高中生用餐完「乾燒鍋子至焦黑」 遭店家留下刷洗
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導火鍋業者最怕的就是鍋子乾燒成焦黑，後續清潔又是一筆鉅額開銷。日前有2名女高中生前往火鍋店用餐，未料吃完後竟留下焦黑鍋...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
男藉媽祖遶境發糖果 女拿3顆被迫給百元結緣金
男藉媽祖遶境發糖果 女拿3顆被迫給百元結緣金EBC東森新聞 ・ 1 天前
客家老味新創！ 酸柑茶升級 做工繁複去油養生
民視新聞／綜合報導您吃過柑橘、喝過茶，但加在一起泡的茶，能想像嗎？來自客家人的養生茶品－酸柑茶，用大顆的虎頭柑，先挖空果肉，留下果皮，再加入特製的茶葉熬煮，泡出一杯好茶，過程繁瑣。業者耗時一年，透過改良，加入好茶葉、好藥材，提升功效。民視 ・ 5 小時前
70年代影星「秦姓天王」現身台下！ 77歲仍然帥氣又風度翩翩
2025「臺北大巨蛋 民歌大團圓」匯聚74名民歌手登大巨蛋高歌，本來打算在這次演唱會開場的「金曲小姐」洪小喬，今年76歲卻因為前幾天不小心在家裡跌倒，緊急送醫後確定缺席演出。因此開場由「擎天七美」校園美女率先演繹「金曲小姐」洪小喬的成名作〈愛之旅〉、〈你說過〉。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。自由時報 ・ 49 分鐘前
1個月沒大號！41歲男腸道「囤9公斤糞便」慘死
傻眼！綜合外媒報導，美國一名41歲的男子長達1個月沒有排便，體內積聚約9公斤的糞便，最終於去年11月15日過世。男子的家屬控訴，照護機構團體之家（group home）的工作人員忽視男子的健康狀況，導致他過世，因此決定對經營團體之家的公司發起訴訟。鏡報 ・ 23 小時前
陶晶瑩為TWICE拚了！大巨蛋「秒飛奔南下應援」送早餐力挺子瑜
韓女團TWICE 22、23 日連兩天登高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜出道 10 年首度唱回家鄉，意義非凡。陶晶瑩今（22）日稍早在台北大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，結束後立刻帶著女兒荳荳火速南下高雄朝聖，還貼心準備高雄在地早餐店的飯糰、蛋餅送給 TWICE 團員，以行動力挺子瑜。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
楊丞琳才剛喊「台灣是我生長地方」！錄音室淚崩痛哭：好像忘了怎麼唱歌
楊丞琳近年將工作版圖全面轉往中國，演唱會與節目邀約不斷，甚至曾受邀擔任「兩岸青年峰會」形象大使，人氣持續延燒。然而，在全力宣傳新作品之際，她卻意外在錄音室迎來巨大撞擊。在YouTube新影片中，她曝光專輯錄製幕後，一開場就坦白這段時間休息得不錯，但前一晚卻怎麼都睡不著，休息時，楊丞琳情緒突然潰堤。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際自由時報 ・ 5 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
周子瑜全文台灣人淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前