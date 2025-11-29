70歲名媛「砸1500萬做拉皮手術」驚人回春！近照嫩如30歲 網驚：像女兒的姊姊

現年70歲的美國名媛Kris Jenner，憑真人秀《Keeping Up With The Kardashians》走紅，是金卡黛珊（Kim Kardashian）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）等人的母親。她今年5月開始多次被拍到臉蛋明顯「逆齡」，皮膚緊緻到幾乎沒有皺紋，和過去相比差異極大，甚至被形容像年輕了40年。而她大方揭露回春祕訣：就是拉皮手術！

Kris Jenner容貌大回春。（圖片來源：IG krisjenner）

Kris在訪問中直言，這次臉部與頸部拉皮，是由紐約知名整形外科醫師Dr. Steven Levine操刀，單次費用高達50萬美元（約1500萬台幣）。拉皮手術原本就是歐美明星界相當普遍的抗老選項，效果明顯且能維持10至15年。Kris過去也曾在真人秀中公開過相關療程，並坦承使用肉毒桿菌、填充劑與雷射等醫美項目。

廣告 廣告

她透露，自己大約15年前做過一次拉皮，這次則是「想讓自己更新一下」。Kris表示：「我希望成為最好的自己，這讓我覺得開心。變老不代表你要放棄自己。如果你喜歡自然老去、什麼都不做，那完全沒問題。但對我來說，這就是我版本的『優雅老去』。」女兒們對此也全力支持，手術當天由Kylie陪她到現場，Kim則全程透過FaceTime在線上陪同，延續卡戴珊家族「什麼都一起面對」的一貫風格。

Kris Jenner日前舉辦70歲生日宴，年輕容貌成為焦點。（圖片來源：IG krisjenner）

今年Kris在70歲生日派對上以超緊緻的臉蛋亮相，再次掀起全球討論，甚至令許多人驚呼「現在跟女兒站在一起就像姊妹」、「我不敢相信她居然70歲」。當天現場星光熠熠，連替她動刀的Levine醫師也受邀出席，和她合照瞬間成為焦點。外媒形容這位醫師所受到的關注度，幾乎比同場的碧昂絲、瑪麗亞凱莉、愛黛兒、芭黎絲希爾頓等巨星還高。

Kris後來在Podcast節目中透露，因為手術效果太受矚目，她與Levine醫師甚至設計了一組「暗號」——只有真正認識她的人才能用這串密語預約諮詢，因為太多人假冒她的朋友想找醫師動刀。她笑說：「如果你真的認識我，你就知道密碼是什麼。」

Kris Jenner的整形醫師也出席了她的生日宴。（圖片來源：IG krisjenner）

Kris坦言，之所以願意公開整形細節，是希望能鼓勵那些對外貌焦慮或害怕手術的人，「我想用自己的例子告訴大家，不要被恐懼綁住。如果做手術能讓你覺得更好，那就勇敢去做。不要害怕，恐懼不是你的朋友。」對Kris而言，拉皮不只是外貌的改變，更是一種面對年齡的心態。她現在每天都全力以赴，晚上躺在床上時，常會心滿意足地想著：「今天真是很棒的一天。」

即將邁入70大關的Kris依舊忙碌，旗下事業版圖橫跨9家公司，仍保持滿滿工作熱情，「我不知道70歲應該要是什麼感覺，但我現在很好、很開心。我只想盡我所能維持健康、保持好狀態。」

延伸閱讀

76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美

女星連生5胎「動拉皮手術」切5塊肚皮！術後傷口意外爆開血濺一地，曝當媽辛酸