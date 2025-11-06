70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。
呂良偉生理年齡不到40歲
呂良偉因演出《上海灘》的「丁力」成名，1991年更以《跛豪》為代表作。雖然已經70歲，但外表看起來容光煥發、身形緊實，相當凍齡。他之前在小紅書也分享影片，表示他的身份證年齡剛好70歲，但「甲基化十種檢測」報告顯示生理年齡只有39.9歲。
呂良偉以蔬食為主 毛豆這樣吃營養不流失
他過去分享自己早餐通常會吃山藥、番薯、藍莓等，也喜歡吃茄子、花椰菜、番茄炒蛋，晚餐則會吃清淡，像是木耳、毛豆、水煮玉米等。他表示，水煮毛豆會流失養分，煮完後又加鹽巴會太鹹，因此他吃毛豆會用鍋子雙面煎，煎熟後再放點鹽繼續烘一烘就好。
人老腳先老 呂良偉勤練深蹲和氣功
此外，他認為「人老，腳先老」，因此特別重視訓練腿部，經常練深蹲，訓練大腿與臀肌的力量，而他通常不午睡、每天下午就做運動、練氣功或是爬山健行，享受大自然。
50歲起練重訓 凍齡效果超明顯
營養師陳琇雯表示，呂良偉從年輕時就是肌肉型男，這種體質在老化過程中不會老得太快，因為脂肪流失看不太出來，也幾乎沒有什麼脂肪可流失，所以年紀大了之後，身形還是能維持肌肉的形狀。
她提醒，只要維持一定的肌肉量，外觀就能保持在理想水準。相較之下，體脂肥厚者在減重後，皮膚容易鬆弛、缺乏緊實度。這也提醒大家，50幾歲開始就要練重訓，把肌肉練好，凍齡效果就會明顯。
退休就退化 正確深蹲能抵爬10梯
陳琇雯表示，亞洲人一旦退休就容易退化、能不動就不動，可是不走動，腿就老，歐美國家退休後反而是看風景環遊世界，她指出，65歲以後退化就不可逆，因此亞洲人退休後的時間規劃，不要一直休息，反而要多動。
而一次正確的深蹲，相當於雙腳爬了10階樓梯，可鍛鍊股四頭肌和臀肌，對女性而言，強化臀部肌肉更能預防膝關節退化，減少置換膝關節的風險。她呼籲應及早學習正確的深蹲姿勢，一開始先找教練，等學會之後，身體有記憶了，就可以持續自己訓練。在工作之餘每天堅持做個10下，長期下來必能看到成效。
年輕人可生食蔬菜 根莖類礦物質最高
另外，生食蔬菜的抗氧化效果最佳，而且越接觸土壤的蔬菜礦物質越高。陳琇雯建議，年輕就要養成吃蔬菜的習慣。若以老年人身體狀況來看，建議優先選擇瓜果類，其次是葉菜類，最後才是根莖類，以降低腸胃道受到微生物影響的風險。年輕人則是相反，建議從根莖類開始攝取。
銀髮族運動可以練氣功或瑜伽
下午進行運動對銀髮族而言再適合不過，因為年長者皮膚角質層較薄，下午陽光較不易曬傷。陳琇雯建議，老年人可以練習氣功或瑜伽等緩和運動，避免運動傷害，對心臟也較不易造成負擔。反之，若貿然從事較激烈的有氧運動，可能適得其反。她建議依照自身狀況，循序漸進增加運動強度才是上策。
毛豆建議這樣料理避免脹氣 一次別吃超過一碗
至於毛豆水煮後會不會營養流失？陳琇雯表示，毛豆和黃豆外面都有一層豆膜，經過特殊烹調會產生皂素。吃進皂素容易胃脹氣，而年紀越大越明顯。在水煮的這個過程當中，皂素會比較多一點，因此怕脹氣的話，可以先脫膜。
她指出，很少有人把毛豆當成正餐或大量進食，除非磨成毛豆漿，如果喝毛豆漿胃不舒服、脹氣，可以先把毛豆泡水，讓它先脫掉外層的透明膜，再去打漿，就能避免不舒服。
而毛豆建議一次不要超過一個飯碗，大約兩份蛋白質。至於水煮、炒、蒸哪個好，陳琇雯建議用水煮，因為水煮的高溫是100℃，比起烤箱最高溫可以到190℃、煎煮130℃要低，越低溫保留的營養價值才越多。
◎ 圖片來源／翻攝自呂良偉IG
◎ 諮詢專家／陳琇雯營養師
