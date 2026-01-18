70歲周潤發再戰10K馬拉松！合照揮手超親民 2小時完賽「不拚成績」

周潤發今再戰渣打馬拉松，參加10公里賽事。（翻攝小紅書、微博）

香港渣打馬拉松今（18日）清晨開跑，70歲港星「發哥」周潤發連續第4年參賽，今年選擇回歸10公里賽事，與多名老友一同上陣，最終他以2小時00分23秒超慢速完賽，過程中更再度展現親民一面。

親民沒架子 為何發哥能當「最受歡迎跑者」？

綜合港媒報導，今年渣打馬拉松吸引約7.4萬人參賽，周潤發在第7組起跑，他身穿黑色背心、戴墨鏡，狀態輕鬆，面帶笑容。沿途有許多民眾「野生捕獲」他、為他加油打氣，他也親切向大家揮手致意，堪稱「全場最受歡迎跑者」。

周潤發連續4年參加渣打馬拉松。（翻攝小紅書）

周潤發這次慢速完成比賽。（翻攝小紅書）

周潤發堪稱全場最受歡迎跑者。（翻攝小紅書）

周潤發神態輕鬆，面帶笑容完賽。（翻攝微博）

根據賽會時間顯示，周潤發以2小時00分23秒完成10公里賽事，於早上約9時10分抵達終點。這次他與演員鮑起靜、鄭則仕一起跑，賽後笑說：「大家的年紀加起來，有好幾百歲了。」表示這次比賽重點不在成績，而是志在完成，希望藉此鼓勵長者一同參與運動。

連4年參賽 今年慢速完賽笑稱「志在完成」

回顧過去幾年，周潤發在2023年首次參加渣馬，當時選擇10公里賽事，並以1小時03分58秒完賽。之後，他在2024及2025年挑戰半馬（21公里），去年更以2小時24分33秒完成，較前一次進步。當時他曾透露，今年目標是半馬2小時20分，不過最終改以10公里上陣，陪伴老友完成賽事。

周潤發被許多民眾「野生捕獲」。（翻攝小紅書）

周潤發拿起民眾手機，一起自拍，相當親民，引得現場尖叫聲連連。（翻攝小紅書）

周潤發親切與民眾自拍。（翻攝小紅書）

周潤發過往曾分享，渣馬路線中最具挑戰的是東區走廊太古城一帶的上斜路段，加上濕度偏高，對跑手體力是一大考驗。不過他多次強調，參賽重點在於感受氣氛與持續運動的樂趣。賽後面對合照要求，他一如往常來者不拒，毫無巨星架子。

