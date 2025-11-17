70歲周潤發又被野生捕獲 網揪「外貌動1手腳」逆齡回春近況曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

70歲港星周潤發踏入演藝圈多年，早已累積不少代表作，包括《英雄本色》、《龍虎風雲》、《阿郎的故事》、《上海灘》等劇，深受觀眾的喜愛。近日，周潤發被網友在街頭上野生捕獲，發現外貌有1變化，整個人回春不少。

周潤發個性相當親民，尤其熱愛爬山運動、光顧平民餐廳，每次遇見網友要求合照也都是來者不拒，近日，又有網友在香港的旅遊地區捕捉到周潤發身影，只見網友開心曬出跟周潤發的合照，直呼：「幸福了」，而鏡頭中周潤發笑容滿面負責掌鏡，看起來氣色極好。

網友幸運巧遇周潤發也讓其他人羨慕不已，紛紛留言詢問在哪裡偶遇，還有網友發現周潤發造型對比先前露面時有了些微變化，他將一頭白髮染成黑色，讓整體狀態看起來回春，讚他「越來越年輕」。

周潤發被網友野生捕獲。（圖／翻攝自小紅書）

