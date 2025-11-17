70歲周潤發「1部位」變了！最新回春畫面遭瘋傳

娛樂中心／楊佩怡報導

70歲香港天王周潤發出演過多部經典電影，其中以「賭神」一角紅遍亞洲，更是三度奪下香港電影金像獎影帝。即使身家超過56億港幣（新台幣219億），他還是捐出家產做公益，親民善心的形象為人稱頌。近日中國許多名人都突然大回春、變年輕，如李連杰、洪金寶被網友質疑換了年輕人器官，甚至注射了神秘液體。如今周潤發意外被巧遇，網友就發現其身體1變化，整個狀態回春不少，畫面曝光引起關注。

70歲野生周潤發整尊被捕獲！網驚喊「1部位大改變」…回春近況遭瘋傳

李連杰近日捲入「換器官續命」的陰謀論中。（圖／翻攝自抖音）近日中國網上瘋傳「回春」陰謀論！62歲男星李連杰去年被拍到滿臉皺紋，看起來相當虛弱的畫面；但今年再次出現在螢光幕前，卻像是年輕30歲一樣，不僅走路有風，講話更是中氣十足。再加上李連杰因腫瘤開刀住院的時間，正好與少林武僧秋風的車禍死亡也發生在同月，兩者時間點重疊，因此網路上開始傳出李連杰換心臟回春等各種陰謀論。

廣告 廣告

70歲野生周潤發整尊被捕獲！網驚喊「1部位大改變」…回春近況遭瘋傳

洪金寶時常被拍到坐輪椅的模樣，不過在近日的宣傳片中他卻看起來回春了不少。（圖／翻攝自微博）另外，73歲的男星洪金寶，近年來因患糖尿病，身體健康大不如前，他屢次被拍到需要拄拐杖或乘坐輪椅代步，甚至是面容憔悴；然而在近期拍攝宣傳影片中，洪金寶不僅邊走邊聊，談吐也十分輕鬆，身體狀態就像年輕人。網上便開始傳出其實洪金寶是靠「注射年輕男血液」才回春。

70歲野生周潤發整尊被捕獲！網驚喊「1部位大改變」…回春近況遭瘋傳

70歲的周潤發被網友巧遇，染了一頭黑髮的他看起來相當年輕。（圖／翻攝自小紅書）而日前70歲的港星周潤發被粉絲巧遇，畫面中可見（上圖）周潤發一頭烏黑頭髮，身穿運動外套，燦笑與粉絲合影，看起來十分年輕，沒有70歲的痕跡。貼文曝光後，就有不少網友發現周潤發變年輕的秘訣，就是白髮染黑，整個狀態就像回春一樣；網友忍不住大讚「哇塞塞!!!新鮮的髮哥哥!怎麼感覺又帥了很多」、「染了頭髮又年輕了」、「發哥一直好親民、和藹樂觀」。事實上，周潤發熱愛跑步和登山運動，自從60歲開始認真運動，並且規律進行，每天晨跑約30分鐘或長跑10公里，甚至會參加馬拉松賽事。過去他因長期拍攝動作片導致背部問題，因此周潤發也希望透過運動來改善身體，維持健康體態。

70歲野生周潤發整尊被捕獲！網驚喊「1部位大改變」…回春近況遭瘋傳

周潤發會透過運動來維持身體健康與體態。（圖／翻攝自小紅書）

原文出處：70歲野生周潤發整尊被捕獲！網驚喊「1部位大改變」…回春近況遭瘋傳

更多民視新聞報導

豪門白富美竟變通緝犯？驚人內幕全都爆？《好運來-EP234精彩片段》

館長遭89兄弟窩裡反！陳沂喊：愛膨風救了他

黃明志獲釋PO文找打工、贊助！認了工作全被取消：有收入就好

