70歲女車手扮外務員取款！遭台中警逮捕檢方起訴

南投地方法院日前審理一起詐騙案件，被告為現年70歲、擁有大學學歷的戴姓婦人。根據判決書記載，戴婦於2023年6月至8月期間，與暱稱「李紅」的詐騙集團成員共同犯案。

案件始於2023年6月，「李紅」透過通訊軟體聯繫被害人李姓男子，佯裝自己是無國界醫師，需要李男協助代收裝有美金的國際包裹。隨後，戴婦配合演出，假扮成貨運公司人員，前往李男住處送遞所謂的國際包裹。

戴婦向李男聲稱，因包裹價值高昂，必須先繳交相關費用才能完成交付。李男深信不疑，在2個月期間內，先後6次交付款項給戴婦，總計金額高達376萬9893元。每次收款後，戴婦隨即將贓款送往高雄市指定地點，交給「李紅」以製造金流斷點。

廣告 廣告

根據法院調查，戴婦參與此詐騙案的報酬極為微薄，每收取10萬元贓款僅能分得500元，6次犯案總共獲得1萬8千餘元。然而，她的行為卻造成被害人慘重損失，李男不僅損失376萬餘元的積蓄，更因此背負200萬元的債務。

李男在持續被詐騙數月後，終於因資金耗盡而告知對方無法繼續代收包裹，「李紅」隨即斷絕聯繫。李男這才驚覺受騙，立即向警方報案。

戴婦因涉及多起詐騙案件，曾遭多個地檢署通緝，直至今年8月下旬才到案，目前仍在羈押中。南投地院法官審理後認為，戴婦明知參與詐騙集團活動，為貪圖小利而擔任車手，造成被害人重大財產損失，且至今未賠償被害人任何損失。

法院最終依共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處戴婦有期徒刑2年6個月，併科罰金35萬元，罰金部分得易服勞役350日。全案仍可上訴。

更多品觀點報導

馬國男來台淘金夢碎！提領贓款29萬賺6千元當場被逮

一通電話就騙走一生積蓄？ 萬安反詐實戰講座教你怎麼判斷！

