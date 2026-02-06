70歲婦人反覆解尿疼痛、血尿 竟是罕見HPV尿道癌

【健康醫療網／記者陳靖安報導】70多歲李姓婦人長期反覆出現解尿疼痛、血尿與解尿困難，就診於仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）泌尿科。由劉緯陽主任診治經內視鏡尿道腫瘤刮除後，病理報告顯示為極為罕見、由HPV（人類乳突病毒）引起的尿道鱗狀細胞癌，且已屬第三期具侵犯性腫瘤。

抗生素無效 尿道竟被腫瘤塞滿

劉緯陽主任指出，李婦初期症狀與常見夏季泌尿道感染相似，出現解尿疼痛與血尿，但經兩週抗生素治療後症狀未改善，且於尿道口可觸及硬塊。進一步尿道鏡檢查發現，尿道幾乎被腫瘤完全阻塞，核磁共振顯示腫瘤已侵犯整段尿道並延伸至陰道壁。

治療副作用可控 三個月見成效

放射腫瘤科盧皓維主任表示，李婦腫瘤侵犯範圍廣，若直接手術切除，恐嚴重影響泌尿道功能。經泌尿科評估後，轉介放射腫瘤科並會同血液腫瘤科討論，腫瘤團隊最終決定採取根治性同步化學放射治療，以保留泌尿道器官功能為目標。

治療期間因病灶鄰近外陰部敏感皮膚，李婦一度出現中度以上放射線皮膚炎與泌尿道發炎等副作用，但在醫療團隊密切照護與病人配合下，順利完成三個月完整療程。治療後經尿道鏡與核磁共振追蹤，顯示腫瘤已完全消失，目前持續定期追蹤。

女性尿道癌罕見 易與感染混淆

劉緯陽主任說明，女性尿道鱗狀細胞癌極為少見，僅佔泌尿生殖系統癌症不到1%，多發生於中年以上女性。早期症狀不明顯，常與尿道炎或膀胱炎混淆，常見警訊包括血尿、排尿困難、非經期尿道出血或尿道口腫塊。由於女性尿道較短，腫瘤易向陰道、外陰部或膀胱侵犯，延誤診斷恐影響治療選擇。

HPV致尿道癌少見 血尿勿輕忽

HPV相關鱗狀細胞癌多見於子宮頸、頭頸部或皮膚，發生於尿道極為罕見，國內外治療經驗有限，須仰賴腫瘤團隊共同擬定策略。醫師呼籲，中年以上女性若反覆泌尿道感染、抗生素治療效果不佳，合併持續血尿或解尿異常，應儘早由泌尿科安排內視鏡檢查，以免延誤治療時機。

