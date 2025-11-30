70歲婦人頭暈誤當小病 醫：恐是狹心症警訊
70歲婦人，兩年前開始有頭暈症狀，他去耳鼻喉科就診，未查出有「眩暈症」等相關病因，但只是透過症狀治療，持續服用止暈藥達兩年，因症狀持續未改善，後續改看神經內科，依然查不出有腦神經方面的問題。再至國泰醫院心血管中心就診，經檢查後發現，婦人右冠狀動脈狹窄，心肌下壁缺氧，確診為狹心症。
國泰綜合醫院一般醫學科主任張釗監指出，狹心症屬冠狀動脈疾病，又稱「冠心病」，當冠狀動脈硬化、變窄或阻塞時，會造成心臟血流不順，有八成病人會出現胸悶痛等症狀，一成的人會有腹痛症狀，僅少數約百分之五的患者，會出現「頭暈」，甚至無症狀。
張釗監推估這位病人，因為停經後缺少荷爾蒙保護心血管，再加本身體重過重，有高血糖、高血脂、高血壓等問題，平常又未控制好「三高」，仍常油膩飲食，又缺少運動，導致右冠狀動脈硬化、狹窄，出現少見非典型的頭暈症狀。所幸及時發現，對症治療，才避免發生暈倒撞地腦出血，或心肌因得不到血液及氧氣供應、發生組織壞死，造成心肌梗塞、猝死的憾事。
高危險群，應提高警覺
根據衛福部2018年十大死因統計，心臟病仍高居第二名，每年奪走2萬多人性命（不含高血壓性疾病）。容易引發狹心症的危險族群，包含40歲以上男性、60歲以上女性、停經後女性、三高患者、缺乏運動、體重過重、壓力大、有冠狀動脈家族史者及長期抽菸者。這些高危險族群，要特別注意避免突然激烈運動、爬坡或上樓梯時提重物，天冷或季節變化外出及情緒起伏大等，以免引發狹心症。
張釗監說，臨床可以透過心電圖、心臟超音波、核子醫學及心導管等檢查，來協助診斷是否罹患冠狀動脈疾病；若確診為冠狀動脈疾病，再進一步考慮以藥物、氣球擴張術或心血管繞道術進行治療。
不過，透過氣球擴張術來改善狹心症，並非每個患者都適合，使用禁忌包括已知對支架材質如不銹鋼／鈷鎳材料過敏者；血小板或抗凝血治療禁忌的患者嚴禁使用；病變部位不適合裝置支架或裝置支架之風險太高者；其他情況主治醫師認為不適合執行支架手術者。
出現胸悶痛症狀，需立刻就醫檢查
張釗監提醒民眾，最近正值季節交替，天氣轉冷、血管易收縮，民眾如出現胸悶痛等症狀，需提高警覺，最好就醫檢查。若出現頭暈症狀，已由醫師排除耳鼻喉科或神經內科方面問題後，應考慮至心臟科門診檢查是否罹患狹心症、心肌梗塞等冠狀動脈疾病，及早就醫確診，以免延誤病情，嚴重恐有猝死之虞。
他建議民眾，平日應養成規律運動、健康飲食、正常作息、控制三高、維持理想體重、勿抽菸，以避免血管硬化，才能降低冠狀動脈疾病發生率。
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
