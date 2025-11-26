70歲婦人高雄Buffet餐廳突倒地！搶救4天 今晨宣告不治

70歲港婦高雄用餐突倒地，經搶救4天，今晨宣告不治。（圖為Buffet餐廳示意) 圖：Gemin AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 一名70歲香港籍婦人，23日晚間前往高雄知名Buffet自助餐廳用餐，席間才剛去完洗手間，返回座位時無預警倒地昏迷。雖經現場護理師搶救並緊急送醫，但在加護病房與死神拔河4天後，仍於今(26)日凌晨4時宣告不治，檢方已排定相驗釐清死因。

回顧事發經過，該名婦人當時僅單純與家人聊天，並未進食，沒想到去一趟廁所回來就身體不適倒下。消防救護人員趕抵現場時，婦人已無呼吸心跳，經檢視口腔確認無異物，初步排除噎食可能。儘管現場剛好有下班護理師協助CPR，仍無法阻止病情惡化。

死者兒子與女友原本開心帶母親來台旅遊，如今行程被迫全數喊卡。兩人在今日凌晨前往殯儀館製作筆錄，神情哀戚等待檢方相驗遺體，盼能見母親最後一面並得知確切死因。

針對這起不幸意外，餐廳方面早在事發當晚便對外說明，強調以顧客安全為重，第一時間已依標準作業程序協助急救，後續將全力配合相關單位調查，以釐清整起事件的來龍去脈。

