70歲孟飛攜馬妞拍短影音當網紅

《神鵰俠侶》中，孟飛（右）扮演的楊過讓人印象深刻，左為潘迎紫。（資料照片）

在短影音平台崛起、社群內容快速更迭的當下，不少年輕網紅搶占市場，資深藝人反倒成為新興創作者中較少見的組合。不過，70多歲的孟飛近期與馬妞合作拍攝短影音，抖音上「那兩個老藝人」的頻道意外獲得亮眼成績，每則影片不僅吸引數萬人次觀看，也為他開啟第二個舞台。

曾在《神鵰俠侶》中飾演楊過的孟飛，在戲劇中多以風趣幽默的角色深植人心。他在短影音中的表現延續這個特色，動作與語氣自然、不做作，甚至無需誇張表演便能引起共鳴，影片上線後，留言多半來自過去追戲的粉絲，對他的「熟悉感」成為內容吸引力。孟飛表示，他投入短影音創作的原因，除了希望延續多年累積的觀眾基礎，也希望接觸年輕世代，「想提供大家一些能放鬆的內容」。

拍攝過程中，孟飛對鏡頭呈現格外重視，他經常因畫面被裁切、動作被剪掉而提出意見，堅持「1秒畫面都是重點」；他太太笑稱，這些堅持讓拍攝相當耗神，但也肯定他這份專業態度，「他把每個動作都當演戲在做，雖然麻煩，但看得出他對這件事是認真的。」

影片雖以吃喝玩樂為主題，但內容其實沒依照傳統美食節目方式拍攝，因為沒有口感形容、沒有食物特寫，而是以情境腳本和幽默反諷方式呈現。孟飛說，觀眾對影片的「氛圍」與「故事性」反應很好，這種新潮的拍攝方式也成為品牌尋求合作的主要原因，而非單純追逐流量。

頻道初期的3支影片是在人脈協助下的無償合作，上架後的觀看數字已達數萬，拍攝團隊發現，有企業主陸續主動詢問合作。孟飛認為，時下網紅拍攝的短影音，合作費用動輒數10萬，但許多藝人缺乏自製短影音能力，導致市場競爭力不如網紅，「所以我們必須打造自己的內容，讓品牌知道藝人也能做出既吸睛又有話題性的短影音。」

孟飛坦言，現在很珍惜每一次被看見的機會，「透過短影音不同形式的表演，能讓人笑是福氣。」許多人好奇為何他不找太太一起入鏡？他太太笑言：「因為他太龜毛了。」語氣既無奈又寵溺，直言不想承受拍攝時，細節被糾正的壓力，「我還是當觀眾比較自在。」