70歲後常做一件事竟讓失智風險降4成！3種音樂健腦法腦袋更靈光

有些人喜歡在閒暇時間聽歌，或是邊做家事邊哼歌，這麼做不僅能保持心情愉悅，竟然還可以延緩大腦退化，讓失智症離你越來越遠！（編輯推薦： 60歲後的4種腦力練習：唱歌、養貓療癒身心又活腦 ）

國家高齡醫學暨健康福祉研究中心黃緒文老師在教育部廣播電台的採訪中表示，聽音樂、學音樂都是很好的「大腦健身操」，無論是演奏時視譜、唱歌時判斷音高，都有刺激視覺、聽覺、行為能力與注意力。目前也有多項研究證實，音樂能夠有效活化大腦，讓上了年紀的銀髮族，也能維持年輕成人的思考能力、記憶力，最多甚至有機會降低近4成的失智風險。

聽歌竟能阻止大腦老化！澳新研究：可降低39％失智風險

一篇由澳洲蒙納許大學（Monash University）發表於國際老年精神病學期刊的研究，針對10,893名70歲（含）以上、沒有罹患失智症的長者，以從不、很少、偶爾聽音樂三個方向探討，發現經常聽音樂，能夠降低39％的失智症發生率，認知障礙也降低了約17%，還能夠提高認知能力與情景記憶的得分。

負責領導該實驗的喬安·萊恩（Joanne Ryan）指出，腦部的老化除了和年齡、遺傳等有關，就連生活方式、環境都可能造成影響，而該項研究也證實，像聽音樂這種從生活中採取的干預措施，有利於促進認知健康。

不只聽音樂！每天唱歌10分鐘、玩樂器也可以延緩腦部退化

除了聽音樂，唱歌和演奏樂器也是促進大腦健康的祕訣之二！中國科學院曾邀請經常演奏樂器、和不演奏樂器的年長者，辨識出不同字詞的聲音，同時掃描腦部活動，結果驚人地發現，演奏樂器的人能夠更精準地辨別字詞，腦部的神經活動模式也和年輕的成人較為接近。（編輯推薦： 照顧失智長輩別硬碰硬！學會「減法話術」，一句同理貼心話化解千次衝突 ）

而另一項來自腦科學期刊的研究也顯示，無論是健康長者、失智症患者，規律唱歌能延緩腦部退化、改善失智後的認知能力，該篇研究指出，失智症患者每週進行2～3次、每次30分鐘的歌唱活動，提升智能測驗分數與情緒，更有機會在半年～2年間看到明顯的認知與腦部結構改善。

至於健康的長者，每天抽出10～20分鐘唱唱歌，或是每週進行至少一次60分鐘的合唱練習，也能夠達到延緩大腦老化、降低失智風險的效果。



