70歲換照新制啟動 彰化監理站走入崙雅社區

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】配合高齡駕駛換照新制上路，彰化監理站今（9）日攜手花壇鄉崙雅社區辦理宣導與換照服務，結合交通安全課程與政策說明，讓長者在社區即可完成相關程序，提升便利性與行車安全。

配合交通部自5月31日正式上路的高齡駕駛人換照新制，將定期換照年齡下修至70歲，彰化監理站積極推動在地服務，今日攜手花壇鄉崙雅社區，在社區活動中心辦理「高齡駕駛換照服務暨宣導活動」，結合交通安全課程與政策說明，讓長者不必舟車勞頓，即可在社區完成相關程序。

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彰化監理站站長黃建興表示，此次制度改革以「分齡關懷」為核心精神，透過健康檢測與認知評估機制，兼顧高齡駕駛行車安全與基本移動權益。依據修正後《道路交通安全規則》第52條之2規定，普通駕照有效期限至年滿70歲止；年滿70歲後須完成體格檢查及2小時道路安全講習，始可換發有效至75歲之駕照。

為減輕長者奔波負擔並守護行車安全，彰化監理站走入花壇鄉崙雅社區，貼心提供高齡換照與宣導服務。（彰化監理站提供）

活動現場除政策說明與交通安全課程外，也安排「有獎徵答」互動環節，並準備宣導小禮品，提升參與趣味性。在監理站人員引導下，約30位長者踴躍參與，現場氣氛熱絡，不少長輩也主動提問，對於在地即可辦理服務表示肯定，認為大幅減輕奔波負擔。

彰化監理站指出，長者於收到監理機關寄發之換照通知書後，即可依指引前往監理所（站）辦理相關程序。相關換照資訊與流程已公布於交通部公路局及各監理所網站，民眾亦可透過彰化監理站臉書粉絲專頁查詢，或撥打高齡服務專線（04-7867161分機883）洽詢。