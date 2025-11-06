70歲換照新制要來了！每月最高1千5補助領2年，讀懂這些駕駛警訊防悲劇
今年5月，新北市三峽區發生老翁駕車衝撞的悲劇，引起外界對於高齡駕駛的擔憂，為了能安心讓長輩外出、也確保其他用路人的安全，交通部公路局推動「高齡換照新制」，將高齡駕駛換照年齡從原先的75歲下修至70歲，預計明（2026）年5月就會正式上路。（編輯推薦：年紀大能開車嗎？腦力衰退10徵兆比年齡更關鍵！1招鍛鍊大腦還防失智）高齡換照新制1：高齡駕駛換照年齡75歲下修至70歲
交通部表示，2026年5月起，高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，屆時年滿70歲的駕駛人需通過體格檢查、安全教育課程、危險感知體驗等，而75歲以上長輩還要額外進行認知功能測驗，預計共有128萬人需換照，而70歲以上有2年緩衝、75歲以上有3年的緩衝期。
高齡換照新制2：駕照效期
不只年滿70歲要換照，駕照的效期也別忘了注意喔，70歲以上駕照效期核發至75歲，至於75歲以上者駕照效期則是每三年換發。
高齡換照新制3：主動繳回駕照可申請TPASS乘車回饋
為鼓勵高齡者主動調整交通方式，並且培養搭乘大眾運輸工具的習慣，交通部規劃補助機制，2026年1月起主動繳回駕照的70歲以上長輩，可申請獲得TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金，每月上限1500元，每人可申請一次，補助期間2年。
對象：年滿70歲以上自願繳回駕照者。
回饋內容：繳回駕照兩年內，拿敬老卡搭乘公共運輸（含計程車）每月補助乘車支出金額50％回饋。
金額上限：每月回饋金上限1500元。
領取方式：每月25日開放到四大超商靠卡領取前一個月份的累積回饋金。
高齡駕駛車禍頻傳？忽略這些比年紀危險
近年來高齡駕駛衝撞路人、出車禍的新聞頻傳，但根據交通部統計，2024年肇事最多的其實是25歲～64歲的成年人，占比高達64.6%，而65歲以上的肇事高齡者僅14.9%。但長庚紀念醫院內科部高齡醫學科陳英仁醫師提醒，年齡並不是造成車禍唯一的考量因素，像是天氣、交通、不守交通規則的人，都有可能危害交通安全。（編輯推薦：一開車就火爆！路怒症是什麼？原因、特質與改善方法馬上看）
雖然說年齡不是評估駕駛安全唯一的考量，但仍然不能忽略高齡者「看不到的潛在的身體疾病風險」，陳英仁醫師提醒，像是高血壓、低血壓、高低血糖、睡眠呼吸中止症等問題，就有可能因為忘記吃藥、睡不好，導致開車過程中眩暈，甚至是打瞌睡，讓出車禍的機率大幅上升。
👇
失智前期徵兆必留意！細心觀察救人一命
除了生理健康外，心理健康與認知功能也是評估駕駛能力的關鍵，陳英仁醫師提醒，高齡者比較容易有一些負面的情緒，例如恐慌症、憂鬱症，導致他們開車上路時總是很緊張，或是整路都在罵別人三寶的路怒症，很多家屬會誤以為長輩只是個性「狡怪」，但其實這些都有可能是認知功能在退化的警訊。
陳英仁醫師說明，認知功能可以分為判斷力、決策力、邏輯力、思考、空間和演算等，若判斷力退化，長輩就可能錯過需要煞車的時機；決策力降低的話，則會出現明明要右轉，卻突然改成左轉的狀況。
這時候再加上自然老化的影響，眼力、聽力退化，都會讓你對外在的刺激的反應度變差，沒辦法及時應付道路上的各種突發狀況，所以陳英仁醫師建議，一旦開始有認知功能障礙或行為障礙時，就最好不要再開車。
畫時鐘判斷能否開車上路？醫揭測驗盲點
那到底要怎麼判斷高齡駕駛人是否具備安全上路的條件呢？現行台灣規定75歲以上的駕駛需要每3年換發一次駕照，同時要完成體檢、認知測驗等，而認知測驗的內容包括：
回答當日的年、月、日、星期與當時所在地
看十種日常生活與交通環境圖案，兩分鐘後，回答剛剛看到的圖案
畫出一個足夠大的圓形時鐘，將應該在時鐘內出現的數字及位置繪製完成。
不過，許多長輩長期有在服用藥物，或是晚上有失眠問題，若是這時候和認知功能障礙、行為障礙混在一起，很可能會因為漏吃藥或睡不好，增加開車上路的風險，因此陳英仁醫師認為，比起基本的認知測驗，更需要綜合法界、醫學界的看法，以及社會共進與倫理法規的問題，並且將換照議題擴大到摩托車上，才能更全方位的保障用路人與駕駛人的安全。
而2026年即將上路的新制中，交通部也將提供高齡駕駛人免費安全教育課程、危險感知體驗等服務，透過模擬真實情境的影片，判斷駕駛人是否有辨識潛在危險的能力，75歲以上違規肇事者，也能夠自費回到駕訓班進行實地訓練，讓所有長輩都能開得更久也更安全。
保護家中長輩安全，身為子女能怎麼做？
要是家裡老人家明明身體狀況已經大不如前，還硬是要開車上路，該怎麼做才能勸得動？陳英仁醫師表示，很少有人會大方承認自己老了，要是態度強硬地說「不准許開車」反而讓人強勢地爭吵，有些晚輩乾脆直接把車停到老人家找不到的地方，結果一氣之下長輩還可能憑空生出一台車來開！
陳英仁醫師建議，其實最好的解決方法，是把年邁的父母當成「小孩子」來哄。舉例來說，長輩堅持要開車出門，可以主動跟上，並請他從駕駛座「讓位」由兒女來開，如果他不願意，就打感情牌，讓長輩知道「我是擔心路上車子太多」、「這條路交通狀況比較複雜」等，用關心和愛的同理角度，比起直接說「你不適合開車了啦」更有機會讓長輩慢慢接受。
最後，陳英仁醫師建議，銀髮族每年要做一次基本的健康檢查，目前政府提供40～64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年一次免費健康檢查，確保生理健康狀況能夠安心上路，並且家人要適時關心長輩的心理健康，評估有沒有憂鬱症、恐慌症等情緒問題，守護健康才能安全開車上路！
