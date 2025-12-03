▲70歲換照新制115年上路，彰化監理站籲長者接通知再辦理，並不用提前要求換照。（圖／彰化監理站提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】公路局將自明（115）年5月起實施高齡換照分級關懷新制，70歲以上長者通過體格檢查並完成免費教育訓練及危險感知體驗後，可換照使用至75歲，滿70歲以上長者，等監理單位通知才需換照，並不用提前要求換照。

目前的高齡換照規定，是針對年滿75歲以上駕駛人，在完成體檢及認知功能測驗後，可申請換發3年有效駕照，未來新制75歲以上長者則維持每三年換照制度，需通過體格檢查、認知功能測驗，並新增免費教育訓練及危險感知體驗。

監理站再次提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。所以明（115）年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。