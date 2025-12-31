70歲日大咖歌手宣布不再參加《紅白》 親曝背後原因

70歲日本歌手鄉廣美宣布未來不再參加紅白歌合戰。(圖／hiromigo_official Instagram)

日本年度盛事《NHK紅白歌合戰》今晚跨年夜登場，70歲日本歌王鄉廣美（郷ひろみ）再度被邀約登台演出，不過他日前帶來震撼消息，宣布未來不再參加紅白歌合戰，目的就是為了要把機會留給年輕一輩。

鄉廣美1973年首次出席《NHK紅白歌合戰》，是此盛事代表性人物，本屆達成第38次參加紀錄後，他宣布為了把機會留給年輕人，準備做一個階段性告別，未來不再參加紅白歌合戰，「我謹此宣布，我將於2025年結束在紅白歌合戰的演出」，亦即明年開始就不再登台獻唱，由於事關重大，決定率先告知長年一直支持他的歌迷們。

去年十月時，日本雜誌《FLASH》對5百位民眾進行調查，年齡範圍約在20-60歲，內容為最不想再看到的會是哪組藝人，鄉廣美被票選為白組第三名，主要是登台次數過於頻繁，加上成名曲《2億4千萬的瞳》讓部分觀眾覺得太膩，另外同組榜上有名的包括Stray Kids、YouTube團體草莓王子（すとぷり）等，至於紅組則包括水森香織、資深演歌唱將天童芳美等人。

鄉廣美有過三段婚姻，1987年與藝人二谷友里惠結婚，育有2個女兒，這段婚姻維持11年宣告結束，當時支付贍養費1億5千萬日元，第二段婚姻對象為圈外人，維持四年多後離婚，導火線在於涉及生活習慣與事業規劃差異，第三段婚姻對象為小24歲女星德武利奈，婚後育有雙胞胎兒子，過程中一度外遇，還疑似遭對方爆料性能力不如預期，好在鄉廣美痛改前非，順利挽救婚姻成功，一家四口現在幸福生活。

