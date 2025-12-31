70歲歌手拋震撼彈！最後一次參加《紅白》 暖心原因曝光

日本資深歌王鄉裕美（郷ひろみ）。（圖／翻攝自鄉裕美 IG）





現年70歲的日本資深歌王鄉裕美（郷ひろみ）今（31日）出席《第76屆NHK紅白歌合戰》，這是他第38次受邀參加，也將是他最後一次參加節目，日前透過社群需宣佈再也不參加。

鄉裕美第38次參加《第76屆NHK紅白歌合戰》，這也是他最後一次，在29日透過IG宣佈為了將更多演出機會給予年輕人，「我謹此宣布，我將於2025年結束在紅白歌合戰的演出」，未來將不再出席盛會，因事關重大決定提前告知。

此次鄉裕美在的白組有資深並多年參加的福山雅治、布施明等外，還有初次參加的有&TEAM和M!LK，以及Vaundy、BE:FIRST、Mrs. GREEN APPLE、Number_i等高話題組合。



