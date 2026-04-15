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70歲澎恰恰欠2.4億宣告破產 鬆口曾為1事「慘淪憨人」
娛樂中心／駱瑩倫報導
資深藝人澎恰恰15日迎來70歲生日，他在2020年因電影投資失利背負約2.4億元債務，宣布破產後的還款動向長期受到外界關注。澎恰恰回顧人生起伏，坦言一路走來代價相當沉重。曾為電影夢全力投入的他，於臉書發文反思過往，直言自己當年就是那個聽不進勸的「憨人」，也盼以自身經驗提醒正在追夢的年輕世代。
澎恰恰在文中提到，電影作為第八藝術，融合各種表演與創作元素，一直是他心中最終極的理想。然而如今再回頭看，他感慨這條路並不浪漫，反而極為嚴謹且現實，從前期規劃到資金準備，每一步都必須精準到位。他也自嘲，當年只憑一股熱情往前衝，如今回想才明白問題所在。
澎恰恰自嘲，當年僅憑一股熱情就「勇往直前」，如今回想才看清問題出在哪裡。（圖／翻攝自「澎恰恰」臉書）
澎恰恰回憶起經典作品《鐵獅玉玲瓏》的台詞「代誌不是憨人所想的那麼簡單」，現在聽來竟成了一種人生映照，帶著諷刺與醒悟。澎恰恰也提到資深藝人方芳當年曾嚴肅告誡他：「想拍電影，資金一定要到位。」然而他當時並未放在心上，選擇執意前行，他坦言正是因為當年的忽視與固執，才一步步走向難以收拾的局面，替人生上了最深刻的一課。
《鐵獅玉玲瓏》的台詞「代誌不是憨人所想的那麼簡單」成為澎恰恰的人生映照。（圖／翻攝自「澎恰恰」臉書）
澎恰恰如今邁入古稀之年，他表示自己已對人生有不同體悟，也願意把這些經驗分享給後輩，希望年輕人能避免重蹈覆轍。他最後寫下感性心聲：「夢想誰都有，但曾經有過就行！」強調未來將量力而為，不再讓自己超出可承受的範圍。
澎恰恰年過古稀之後，對人生已有不同體悟。（圖／翻攝自「澎恰恰」臉書）
網友們看了這篇貼文後，紛紛在下方留言祝賀澎恰恰生日快樂，同時希望他的人生能越來越好，「祝你生日大快樂，歲月增添的不只是年齡，更是智慧與風采，願您的生活像喜劇片一樣，歡樂不斷！越來越帥氣喔」、「澎哥生日快樂！敢於做夢敢於圓夢，證明自己的價值，非常不簡單」。澎恰恰在70歲之際選擇回顧過往，不僅是對人生階段的整理，也是一種自我和解。他將曾經的衝動與失誤轉化為提醒與借鏡，坦然面對代價。
原文出處：澎恰恰過70歲生日全說了 痛揭「無視方芳警告」慘欠2.4億內幕！
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