70歲爺頭暈「舌苔幾乎消失」！醫揭原因

[NOWnews今日新聞] 一位70歲患者三個月來出現頭暈、視力下降，且因重心不穩而跌倒，伴隨著焦慮感影響了日常生活。醫師檢查後，發現個案舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步了解才知道，病患因為長年茹素，導致維生素B群缺乏，進而有營養性神經病變，經過補充、回診追蹤，病人症狀明顯好轉。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁提到，素食者更要注重營養攝取均衡。醫師說，維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關，一旦攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。

由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，陳繼仁說，全素食者就可能有攝取不足的情形；而高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的病人等也都容易因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，面臨相同問題。

根據國健署國人膳食營養素參考攝取量建議，一般族群每日維生素B12的攝取量應落在2.4微克；孕婦或正在哺乳的女性則需要2.6至2.8微克。

3類人留意營養狀況 醫示警：出現反覆頭暈快就醫

台北慈濟醫院營養科營養師張亞琳提到，由於維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1至2杯牛奶及一顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕哺乳婦者的攝取通常以補充劑為較理想的來源。

張亞琳說，補充劑有不同形式，其中以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳。民眾可以依個人需求選擇每週2次1000微克或每日25至250微克的補充劑。

張亞琳提到，此外，日常飲食中可加入營養酵母粉來補充B12，同時也可作為調味使用增加食物風味，一茶匙即可提供約7微克的含量，方便日常料理。營養師提醒，維生素B12屬於水溶性維生素，多餘部分會自然代謝，不需擔心補充過量。

陳繼仁提醒，民眾若出現反覆頭暈等不適，應及早就醫，由醫療團隊協助找到真正病因。此外，良好的飲食習慣搭配適度補充劑，能協助維持日常所需的營養。若本身飲食較為單一、處於高齡階段或有慢性疾病、腸胃吸收較弱等情形，更應留意自身的營養狀態，以守護身體機能。

