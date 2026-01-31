70歲男染漢他病毒病逝 住大安區躲不過鼠害？疾管署曝都市迷思

台北市大安區出現一例漢他病毒病逝個案。（台北市衛生局提供）

台北市出現今年首例本土漢他病毒症候群死亡案例，地點落在多數人印象中的「高級居住地」大安區。疾管署與北市衛生局昨日證實，一名住大安區的70多歲男性，1月6日出現咳喘與低血壓，返家後再度惡化，8日二度就醫並入住加護病房，最後因敗血症合併多重器官衰竭於13日病逝。檢驗證實為漢他病毒感染，成為今年首例死亡。

為何會發生在大安區？高級住宅不該最安全嗎？

外界質疑，大安區為何會出現鼠媒疾病？疾管署副署長林明誠直言，這是一種「常見迷思」。他指出，老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境，不管是溝鼠、家鼠、屋頂鼠或錢鼠，都是漢他病毒的重要病媒。都市越繁華、人越密集、食物來源越多，越容易吸引鼠群。

而這名個案的家屬也證實，家中的確有老鼠活動痕跡。環保單位後續在住家及周邊捕到4隻老鼠，其中2隻檢驗呈漢他病毒抗體陽性，顯示鼠媒感染風險確實存在。

一般民眾該擔心什麼？哪些環境最容易中標？

疾管署統計，2026年目前累計1例，近4年同期間多為0至1例，並未出現異常升高。自2017年至今累計44例，多集中於40歲以上族群且以男性居多。

林明誠提醒，過年前後民眾常大掃除，若家中存在鼠跡，「吸入帶病原的空氣微粒」才是最大風險。他建議清掃時務必戴口罩，看到鼠屎尿應先用稀釋漂白水消毒30分鐘再處理。接觸過鼠排泄物的抹布、拖把也要先消毒再使用。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」最關鍵，必要時可使用鼠餌、鼠籠或黏鼠板。降低鼠群密度，才是杜絕漢他病毒的根本之道。

