70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。
老林（化名）雖然需要定期洗腎，但平時仍保持騎單車和與老友聊天的生活習慣。他最近因季節性過敏而服用了女兒剩下的流鼻水藥物。服藥頭兩天並無異狀，但第三天早上開始出現頭昏、反應遲緩和說話吃力的情況。林軒任醫師診斷發現，老林雖有類似中風的症狀，但神經學檢查結果並不符合，進一步詢問才發現他服用了左旋西替利嗪這種抗過敏藥物。
林軒任醫師解釋，左旋西替利嗪是第二代抗組織胺藥，常用於緩解過敏性鼻炎和蕁麻疹等症狀。雖然相較第一代藥物較少引起嗜睡和鎮靜等副作用，但對腎功能不佳的患者仍存在風險。這是因為該藥主要經由腎臟排出，當腎功能下降時，藥物在體內的清除率隨之降低，血中濃度因而上升。對洗腎患者而言，藥物半衰期可能從一般人的8小時延長至40小時以上。
更值得注意的是，即使老林每周進行三次血液透析，左旋西替利嗪仍難以被有效清除。林軒任指出，接受4小時標準血液透析程序的末期腎病患者，左旋西替利嗪被清除的量不到10%，這也解釋了為何老林在服藥第三天才逐漸出現問題。
林軒任醫師提醒，左旋西替利嗪過量最需警覺的是中樞神經系統抑制作用，患者可能感到極度疲倦、嗜睡，甚至出現頭暈目眩和反應遲鈍等狀況，嚴重影響日常生活。此外，過量服用也可能伴隨口乾舌燥、視力模糊和便秘等抗膽鹼效應。
對於不同程度腎功能不全的患者，左旋西替利嗪的用藥建議各有不同。輕度腎功能不全者應減少劑量；中度腎功能不全者需延長服藥間隔；重度腎功能不全者須拉長服藥間隔至每周兩次或每3-4天一次；而末期腎病或洗腎患者則應禁用此藥。
在確認老林症狀與左旋西替利嗪有關後，林軒任建議他立即停藥。隔天洗腎後，老林的狀況已明顯好轉。林軒任醫師總結，腎病患者在使用任何藥物前，都應主動告知醫師腎功能狀況，並留意用藥後的身體反應，以確保用藥安全。
