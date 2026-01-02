70歲白冰冰不藏了！火辣中空透視裝「左側挖一大洞」 真實身材曝光

記者蔡維歆／台北報導

本週主題「唱響秀場之夜」邀請中部秀場傳奇邢峰、天天開心主持人高群以及台語實力派天后方怡萍。白冰冰提到當年「北張菲、南豬哥、中邢峰」，邢峰當年在台中秀場喊水會結凍，現在閒暇時刻是一位快樂農夫，能再邀請到他來節目真是很難得。

高群（左起）、邢峰上白冰冰節目。（圖／民視提供）

邢峰更是難得開金口與高群合唱〈乾一杯〉外，兩個人原汁原味呈現當年秀場主持的橋段，經典脫口秀讓全場驚呼好有感覺！陽帆問起邢峰當年秀場內幕，邢峰說：「主持大略分成三段，一個像是高群報幕開場的，中間穿插像是澎恰恰串場，最後主秀我才主導主持」，陽帆爆料當年他的地位，劉文正在秀場演出，主持人指定要邢峰，不然不出演，當年地位可是秀場響叮噹人物；邢峰提到當年趣事，個性憨厚的已故台語歌手陳一郎，在秀場舞台上演唱時，一隻腳踏在升降台上。

廣告 廣告

沒想到升降台突然升起，陳一郎一隻腳就高掛在升降台上，超冏模樣讓邢峰印象深刻說：「也不知道他個性老實成這樣，腳也沒放下來就這樣唱歌，最後我出場把他腳放下來」，回憶起這爆笑過程讓邢峰印象深刻。邢峰看到白冰冰擔綱秀場大牌秀，更是火力全開，70歲白冰冰演唱〈布魯斯的暗暝〉身穿豪華中空性感秀出腰部禮服，盛裝重現秀場演出，邢峰看到直說：「沒看過70歲還可以這麼騷的」，白冰冰更是搞笑說給大家看很開心，讓《超級冰冰Show》全場笑翻。

更多三立新聞網報導

頻被拱交往阿Ken！安心亞鬆口感情「真實現況｣不藏了：讓彼此更好

遭鬼鬼逼問法式熱吻！大咖影帝當場回嗆不忍了 1句話曝「真實酬勞」

去年請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 電視台吐17字全招了

曾莞婷突拋震撼彈！「激戰23歲鮮肉新歡被拍」首公開認愛：活過來了

