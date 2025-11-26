70歲白冰冰國外開唱！台粉絲包車應援 整團全是「董座貴婦」超猛

四季線上／陳軒泓 報導

白冰冰18年前曾在馬來西亞吉隆坡舉行「菅芒花也有春天」個人演唱會，18年後她又再訪，與龍千玉、張秀卿、蔡小虎、沈文程、阿吉仔一起舉行演唱會，擔任壓軸演出，50多名台灣粉絲為此組團前往應援，讓白冰冰在台上感動哽咽，她說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」

白冰冰馬來西亞演唱會，台灣鐵粉前往應援（圖／長興影視提供）

近來，白冰冰旗下的得意門生陳思瑋、明亮與蔡亞露，只要出席任何外場活動，總能吸引死忠粉絲高舉燈牌、熱情尖叫。白冰冰欣慰他們的成長茁壯之餘，也忍不住反思，自己表演時好像很少有粉絲助陣，友人就笑說：「年輕歌手的粉絲比較熱情追星，妳的粉絲多是社會菁英、貴婦與董事長，不可能像他們那樣熱情吶喊。」因此她趁著前往馬來西亞吉隆坡的演唱會，特別邀約五十餘位粉絲好友前往支持兼旅遊，她笑言：「我堅信董事長與貴婦們也會有熱情火花！」

白冰冰日前在馬來西亞吉隆坡開唱（圖／長興影視提供）

從踏上馬來西亞的第一天開始，白冰冰每天都被感動圍繞，此行粉絲自備應援物，看著這群事業有成的董事長和貴婦們，為她的舞台演出忙碌準備布條與燈牌，甚至爬上欄杆懸掛橫幅。她感恩地說：「此刻我心中的悸動，將成為一生最珍貴的回憶。」

台灣粉絲蹲在地上準備白冰冰演唱會應援布條（圖／長興影視提供）

白冰冰也特別為粉絲團取名為「冰友會」，並表示：「回饋冰友會，最好的方式就是陪大家一起旅遊、拍照、共享美食與住宿。」此次組團前往的人數眾多，分乘兩輛遊覽車，白冰冰貼心的每天換車與粉絲近距離互動。此行無論男女，彷彿都年輕了許多，白冰冰笑稱：「大夥兒出發時是紳士淑女，返程時個個活潑熱情。」她期待下一次，再度呼朋喚友，攜手同遊！

演唱會後，白冰冰與粉絲同遊馬來西亞（圖／長興影視提供）

