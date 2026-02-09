70歲白冰冰豁出去！化身「TW ICE台灣冰」跳周子瑜神曲 魔性扭臀羞喊：怕變海豚

《民視第一發發發》白冰冰上場表演。民視提供

《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持。白冰冰今年帶來網友敲碗「TW ICE台灣冰」周子瑜歌曲表演，帶領子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛要來對抗陽帆、浩角翔起組成的「偶像男團」。

白冰冰笑說：「沒買到TWICE演唱會的票沒關係，除夕夜可以看我『TW ICE台灣冰』的表演。」但也認真說跳完還是有點不好意思，她身高比較矮總覺得wave扭動沒有很標準，屁股扭得很用力，希望除夕夜逗大家開心。

白冰冰帶領子弟兵「Give ME Five」。民視提供

「Give ME Five」團員從13歲到15歲跟著白冰冰3年多，她大讚團員進步神速是有目共睹，「因為她們年紀小，平常我都是在旁邊叫他們扭大力一點，現在變成自己要做到。」白冰冰尷尬說：「要我屁股要旋轉扭，真的有點不好意思啦，很怕身高不夠怕變成海豚！我還請教她們這些小女孩要怎麼扭。」

「Give ME Five」隊長張家瑜說：「其實冰姐音感很好又好學，舞蹈學習得很快，對於我們常跳舞很簡單，但她很少這樣唱跳可愛風格，她真的很厲害。」還有成員表示看到白冰冰偷偷練舞，真的很努力，白冰冰搞笑說：「這些小女孩不敢說我不好，怕回去被我打。」還說長輩就是要這樣接受新事物多跟這些孩子們相處。

白冰冰帶來原住民組曲。民視提供

白冰冰展現誠意除「TW ICE 台灣冰」唱跳〈Like OOH-AHH〉，再穿上日本豪華和服演唱〈勇敢就是你名字〉以及原住民服裝演唱〈台灣我的故鄉〉，子弟兵明亮演唱創作曲〈台灣的目睭〉展現詞曲才華；白冰冰領軍子弟兵，滿滿的舞蹈與歌唱媲美演唱會等級，要在除夕夜讓觀眾看得過癮。



