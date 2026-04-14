70歲的他中風倒在廟裡4天、哥哥一句「不方便」就放手：人不是最後才孤單，而是慢慢從世界退場

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「一個人，可以孤單到什麼程度？」 他70幾歲，中風倒在廟裡的地上，是朋友打開門，才發現他。送到醫院的時候，他還醒著，講話含糊、手腳無力。 護理師問他：「什麼時候開始不舒服？」他答不出來。 護理師換個問題：「你幾天沒吃飯？」 他說：「四天。」

原來，一個人可以孤單到連求救都無聲



一個人，四天沒吃飯。沒人發現。他的背景，很簡單，離婚、沒有小孩、八個兄弟姊妹。但——沒有人在他身邊。

急診試著用他的手機聯絡哥哥，有聯絡到一次。對方只說：「不方便處理。」然後，就沒有然後了。

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病人說，手機裡有哥哥的電話，但他解不開，鎖住了。就像他的人生一樣。

後來，社工師只找到一個人──他的朋友。

朋友說：「他是廟公，一個月兩萬。」一個月兩萬，一個人住在廟裡。中風倒在地上，四天沒吃飯。

你覺得，這樣的人生，是自由？ 還是，被遺忘？

當感情早已缺席，最後一刻很難突然用力去愛

隔天，他開始惡化。是腦幹中風預期中的結果：影響呼吸。

醫療團隊幫他插管。這時候，哥哥終於出現了，不是來看他，是接電話。

醫師在電話裡，跟他說明：「腦幹是生命中樞，現在在危險期。如果惡化，可能需要急救。」

他很快就做了決定：不壓胸、不電擊。

很多人看到這裡，可能會說：「會不會太無情？」但我不這樣看。因為當一個人，已經不在另一個人的人生裡很久了，你很難要求他，在最後一刻，突然變得很用力去愛。

幾天後，病人昏迷。瞳孔放大，沒有反應，血壓開始掉。

哥哥來了。第一次走進病房，護理師跟他說明流程，請他去領手機、辦手續、拿死亡診斷書。他點點頭，沒有多問一句、沒有眼淚、沒有崩潰，甚至沒有多停留。

最後，他跟著殯儀館的人，一起把弟弟帶走。

延伸閱讀：

媽媽簽「不急救」卻被鼻胃管綁到生命盡頭…夏韻芬：醫生不敢說「時候到了」，誰來提醒家屬放手？

真正的問題不是救不救，而是這輩子，你曾被誰，好好地留住過？

整件事情，結束得很安靜。安靜到，讓人有點不安。

我沒有再多問，因為有些人生，你只看到最後一頁。但中間，早就已經失去了很多人，如果一個人，在活著的時候，就已經沒有被需要，那在最後一刻，還會有人，非救不可嗎？

看似冷漠的背後有多少不為人知的過去和糾結？

每個家庭都有每個家庭的無奈，我們能夠做的就是盡我們的能力去告知和治療。如果還有機會救治的話，不加以評論或判斷。

在加護病房裡，我們常常在問：要不要救？要不要急救？要不要多做一點？ 但有時候，真正的問題是：這個人，曾經被誰，好好地留住過？

而他自己，又是如何把身邊的人，一個個的推開？

如果是你，你會希望，人生走到最後，是有人拼命想留住你？還是安靜地，被世界放手？



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(本文獲「ICU醫生陳志金」授權轉載，原文刊載於此）





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