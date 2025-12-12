70歲翁衝火場救鄰居被讚英雄！警調查找到縱火犯傻眼：就是他

國際中心／游舒婷報導

這什麼反轉劇情？美國紐澤西州一名老翁因試圖救出鄰居脫離火場而被大讚「英雄」，未料事後警方調查，該名男子卻因為涉嫌縱火遭到逮捕，案件曝光後讓附近居民都相當訝異。

救人英雄竟被指控為縱火嫌犯。（示意圖／翻攝自Pixabay）

報導指出，這場火警發生在今年7月，范伍德區（Fanwood）當時有一戶民宅發生火災，82歲女屋主克蘭威爾（Virginia Cranwell）被受困屋內，住在隔壁的70歲老翁海爾（William Ahle）試圖進入救援，但克蘭威爾仍不幸命喪火海。當時海爾因為救人而被燒傷送醫，他英勇的行為被附近的居民大讚為英雄。

當時，威爾的女兒還抱著海爾感謝他試圖救出自己的母親。未料，近日警方公布最新調查結果，海爾被指控為這場火災的縱火犯，被控一級謀殺、一級入室竊盜和二級縱火等罪，調查結果曝光後讓當地的居民震驚不已，不懂為何救人的英雄瞬間變成縱火嫌犯。

海爾的律師事後向媒體表示：「我這位70歲的當事人堅稱清白，並期待透過司法程序回應指控。他畢生投入公共服務，其中包含多年於聯合郡警長部門任職。我們將持續自主調查，全力捍衛他的權益。」

至於犯案動機，鄰居與家屬皆表示毫無頭緒，只能等到後續調查出爐，而克蘭威爾的女兒因為擔心自身安全，決定先搬離紐澤西州。

