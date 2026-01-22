70歲翁鼻頭黑痣竟噴血！醫揭真相：是基底細胞癌

生活中心／楊佩怡報導

鼻頭上的小黑點別輕忽，小心是皮膚癌找上門！台中光田綜合醫院皮膚科近期收治一名70歲陳姓老翁，兩年前鼻尖出現一顆狀似黑痣的小點，因不痛不癢，老翁一直視為普通老人斑未予理會。不料，小黑點隨時間逐漸變大、顏色加深，近期甚至開始滲血，嚇得他趕緊就醫。經切片檢查證實，這顆「痣」竟是「基底細胞癌」。

「不痛不癢」最易誤事 兩年內病灶惡化

光田綜合醫院皮膚科何英右醫師指出，陳姓老翁初診時，鼻部病灶已隆起約1公分。許多患者常因病灶沒有痛感或搔癢感，便誤以為只是美觀問題而拖延。何醫師坦言，僅僅兩年的時間，原本微小的黑點就能從皮膚表層深掘，發展成必須手術切除的癌症。所幸老翁經手術切除後，目前恢復狀況良好。

皮膚癌頭號殺手—基底細胞癌

何英右醫師解釋，「基底細胞癌」是皮膚癌中最常見的型態，雖然其惡性度相對較低、轉移較慢，但若放任不管，腫瘤會持續向深處侵蝕，破壞肌肉、骨骼等周邊組織，造成嚴重的外觀毀損。

70歲翁的鼻頭黑痣突噴血，切片一看竟是「基底細胞癌」。（圖／翻攝自YouTube＠光田綜合醫院）





醫曝４大警訊即刻自檢 有異狀快就醫

究竟該如何分辨是「痣」還是「癌」？何醫師強調，最重要的警訊不在於外觀，而在於「變化」。他呼籲民眾若發現皮膚上的痣出現以下異狀，應立即就醫：

大小突然變大 顏色產生改變 邊緣變得不規則 出現流血、疼痛或搔癢

醫師表示，台灣大部分皮膚癌在初期被發現，只要接受治療有很高機率「被治癒且不再復發」。（圖／翻攝自YouTube＠光田綜合醫院）





高風險族群要注意 「陽光」是主因

何英右醫師進一步分析，皮膚癌與「紫外線曝露」高度相關；長期在戶外工作、愛好日曬的族群，其臉部、鼻子、頭頸及手臂等部位皆為好發位置。此外，臨床上重症個案多見於高齡長者，常因自我察覺力降低，等到腫瘤侵犯過深才被家人發現。

最後，何英右醫師最後提醒，皮膚癌若能早期發現，手術範圍通常較小，且能完整保留外觀功能；若拖延至晚期，不僅重建難度增加，對健康的威脅也隨之擴大。家中若有長輩，親友應定期協助檢查皮膚狀況，發現新生腫塊或舊痣變化，切勿抱持觀望心態，應及早尋求專業醫師評估，才能守住健康的第一道防線。

原文出處：鼻頭黑痣長2年「突噴血」70歲翁險毀容！醫曝真相竟是長出「基底細胞癌」

