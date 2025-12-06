即時中心／顏一軒報導

新北市新莊警分局員警近日巡邏時，發現有民眾需要協助，上前關切後了解是一名70歲的老婦人在家中不慎跌倒，傷及後腦勺且頭部出血需要送醫，因此立即駕駛巡邏車協助受傷婦人送醫，迅速於2分鐘內將婦人迅安全送達醫院，使婦人獲得及時治療，暖舉備受民眾讚賞。





中平派出所員警朱孟柔、楊博閔11月20日執行深夜巡邏，於凌晨3時許駕駛警車巡邏經過中和街、幸福路口時，發現一名男子正攙扶著一位婦人，並急切向巡邏車揮手示意求助。兩名員警察覺男子神情慌張，當下立刻上前關切。

廣告 廣告

快新聞／70歲老婦深夜跌倒「子攔嘸車送醫」 新莊暖警神協助被讚爆

70歲老婦深夜跌倒「子攔嘸車送醫」，新莊暖警神協助被讚爆。（圖／新莊警分局提供）

40歲宋姓男子向警方透露，由於在家中發現自己70歲的母親不小心跌倒，導致傷及後腦勺，頭部有部分出血，惟因事發突然且情況危急，他驚慌之下一時忘記可以撥打119由救護車送醫，就攙扶著母親步行至巷口，想要招攔計程車自行前往醫院急診。

快新聞／70歲老婦深夜跌倒「子攔嘸車送醫」 新莊暖警神協助被讚爆

70歲老婦深夜跌倒「子攔嘸車送醫」，新莊暖警神協助被讚爆。（圖／新莊警分局提供）

然而因當時正值深夜，路上車輛稀少，在路邊招攔計程車的難度變得非常高，正當宋男與父母躊躇於路旁束手無策之際，恰巧遇上中平派出所員警駕駛警車巡邏經過，宋男遂立即揮手求援。

朱、楊2名員警見狀立即上前了解狀況，毫不遲疑讓宋男及母親快速上車，同時開啟警示燈與警鳴器，在短短2分鐘內即將其送抵輔大醫院急診室治療；母親送抵醫院後，宋男心中大石頭總算得以放下，同時也感謝2名熱心員警在關鍵時刻提供即刻協助。

新莊警分局表示，對於中平派出所警員朱孟柔及楊博閔能夠冷靜應對與發揮視民如親的精神，即刻保護民眾生命安全並且獲得民眾和家屬的高度讚揚表示肯定；警方也提醒民眾，若遇緊急狀況，務必儘速撥打119或110，以利相關單位迅速到場處理。





原文出處：快新聞／70歲老婦深夜跌倒「子攔嘸車送醫」 新莊暖警神協助被讚爆

更多民視新聞報導

港人求徹查宏福苑大火「遭約談、逮捕」 杜汶澤嘆：只能默默接受

連跑2場總統級行程 蘇巧慧同台陳品安喊：每個位置都要最好的人才

天道盟主「鐵霸」80萬交保 PAZZO道歉聲明遭網酸沒誠意

