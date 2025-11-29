EBC東森新聞

70歲老翁左轉害命 20歲士官休假回家被撞死

責任編輯 朱冠宇
台東29日上午發生車禍，20歲許姓騎士送醫不治。（圖／翻攝畫面）
台東29日上午發生車禍，20歲許姓騎士送醫不治。（圖／翻攝畫面）


台東今（29日）發生死亡車禍，1輛左轉小貨車與直行機車發生碰撞，造成20歲許姓男騎士死亡。軍方證實許男為空軍志航基地士官，將協助家屬後續事宜。

台東警察分局表示，70歲柳姓老翁上午7時許，行經台東市志航路二段與富源路交叉路口，準備前往凌霄寶殿，不慎與對向騎乘白牌機車的許男發生碰撞。救護趕抵現場時，許男已失去呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。

據悉，許男為空軍志航基地士官，在台東服役2到3年，事發時正休假準備返家，卻在途中遭遇車禍身亡。台東警分局呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況及友直行車優先觀念，切勿為求便利忽略對向車輛行駛速度，另應有安全駕駛觀念，以避免發生交通事故。

