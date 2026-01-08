70歲苦苓凌晨被痛醒！ 「連滾帶爬」到書房曾曝：3病纏身

70歲作家苦苓（本名：王裕仁）2022年曾自曝遭3病纏身，分別是肝臟腫瘤、B肝病毒、憂鬱症，讓他一度有極端念頭，幸好後來控制得宜。今(8日)苦苓突然在臉書分享凌晨被痛醒，他連滾帶爬到書房休息，意外看到日出，網友也留言關心他近況。

苦苓稍早發文說：「今早的日出。對於痛到凌晨3:48就醒過來、對『連滾帶爬』來到書房的我來說，這就是我的一線光明。」粉絲回應：「老師還好嗎？」、「老師早安，保重」、「還能發文，希望沒大礙，祝您平安順心」、「老婆Jessy會陪伴你去看醫生的」。

苦苓2022年初傳出健康亮紅燈，他透露原本不喜歡做健檢，看中醫後發現身體不對勁，長了跟哈密瓜一樣大、約14.5公分大的腫瘤，他當時還準備好遺囑，引來外界討論，幸好後來確認非惡性、屬於巧克力囊腫，手術後他更重視健康，說：「要做一個負責任的老人」。

未料切除肝臟腫瘤後，苦苓分享自己其實過去就有耳鳴毛病長達10年，看了許多醫生都無法根治，便決定跟病魔「和平共處」，而在切除肝臟腫瘤後，耳鳴狀況卻日趨嚴重，「有時大聲到我連聽新聞都聽不清楚」；嘴內還會沒來由地感覺到鹹味，「我吃東西是可以吃得出味道來，但是只要沒有吃東西的時候，嘴巴裡面就好像含著鹽一樣」，因此隨身都要攜帶八仙果、口香糖等物品，好把鹹味壓住，「晚上睡覺的時候，因為不能咬這些東西，就只好咬一個牙套，讓味道不會那麼重」。

