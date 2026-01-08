70歲苦苓清晨病痛爆發！忍痛「連滾帶爬」現況曝

娛樂中心／曾詠晞報導

現年70歲的知名作家苦苓（王裕仁），過去他曾自曝肝臟腫瘤、B肝病毒等病症纏身，今（8日）清晨無預警在臉書發文，透露自己凌晨突被痛醒，甚至必須「連滾帶爬」移動至書房。此消息一出，隨即引發網友的高度關注，在貼文底下留言關心其健康現況。





70歲苦苓凌晨自揭病痛！臉書曝「連滾帶爬」看日出：這就是我的一線光明

苦苓凌晨3點48發出一張日出照，自曝被痛醒後連滾帶爬到書房。（圖／翻攝自臉書粉專《苦苓愛說笑》）





苦苓自2022年初起健康便頻亮紅燈，他曾透露過身體長出約14.5公分大的腫瘤，伴隨400萬個B肝病毒，讓他一度悲觀到連遺囑都寫好了。所幸手術切除後確認為巧克力囊腫而非惡性腫瘤，他也因此感悟到要更重視健康，「要做一個負責任的老人」。

70歲作家苦苓曾自曝多病纏身！一早突痛醒「連滾帶爬」抵書房看日出

苦苓曾自曝2022年起身患多病。（圖／翻攝自臉書粉專《苦苓愛說笑》、苦苓（王裕仁）臉書）





然而，術後苦苓的身體狀況並未完全恢復，過去他長期受到耳鳴與口中不明鹹味所苦，嚴重時甚至聽不清電視新聞，必須隨身攜帶八仙果來壓制鹹味。儘管努力與病魔和平共處，今晨他卻突然發文稱：「今早的日出。對於痛到凌晨3點48分就醒過來、『連滾帶爬』來到書房的我來說，這就是我的一線光明。」文字間透露出與劇痛搏鬥的艱辛。許多粉絲都在貼文下叮嚀「保重身體」、「快去醫院啊！」、「希望沒大礙，祝您平安順心」、「Jessy會陪伴你去看醫生的！」。

