70歲蔡振南怎麼了！「暴瘦一大圈」親吐「真的很不容易」近況曝光
記者林汝珊／台北報導
甫在第62屆金馬獎勇奪「最佳動作設計獎」的熱血電影《恨女的逆襲》，由臺灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲，聯手知名動作指導黃泰維共同操刀。在兩位「魔鬼教練」的帶領下，演員們經歷了長達近一年的地獄式特訓，將拳擊場上的汗水與爆發力真實呈現在大銀幕上。讓女主角林怡婷直呼：「都忘記是要拍戲，以為要去打比賽。」
為了追求極致的真實感，《恨女的逆襲》不僅邀請到專業選手擔任拳擊指導，更有眾多真實拳擊選手跨界參演。劇組力邀奧運拳擊國手吳詩儀客串，同時也邀請頂尖職業泰拳傳奇「微笑殺手」孔哥，他擁有超過 200 場的驚人生涯戰績，強悍的實力為電影中的對打場面增添了難以複製的震撼與專業性。
除了熱血的動作場面，本片更邀請到「三金得主」蔡振南（南哥）飾演拳擊教練。導演李宜珊表示，在劇本階段腦中浮現的教練形象就是南哥。為了演好「教練泰爸」，已是影帝的蔡振南展現敬業精神，投入拳擊訓練兩個月。陳嘉玲對南哥的敬業尤為讚賞：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己。給他功課，他會盡全力做到；打錯了就一遍一遍重來；打對了，他還會想再更好。那種精益求精的精神，是指導時最讓我敬佩的地方。」
南哥說，本就對劇本的勵志內容和導演的親和力感動，更因為導演親自示範拳擊時「擊中甜蜜點的當下，聲音是很迷人的！」讓他對電影追求的「真實感」印象深刻。70歲的他接受教練的訓練，坦言真的很不容易，「汗都流了幾公升」，整個人因此消瘦。但他也透露，他與幾位拳擊隊隊員林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤相處密集，對這些年輕演員不厭其煩、一次又一次的投入感到動容。電影將於2026年1月16日正式上映。
