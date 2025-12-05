70歲蔡振南為作品練拳擊 「汗流了好幾公升」人都瘦了

蔡振南在《恨女的逆襲》中即便飾演的是教練，也投入許多時間接受體能訓練。（圖／華映娛樂）

甫在第62屆金馬獎勇奪「最佳動作設計獎」的熱血電影《恨女的逆襲》，今（5日）發表正式預告並宣布定檔於2026年1月16日全台上映，邀請到亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲、知名動作指導黃泰維共同擔任動作設計。在兩位「魔鬼教練」的帶領下，演員們經歷了長達近一年的地獄式特訓，將拳擊場上的汗水與爆發力真實呈現在大銀幕上。讓女主角林怡婷直呼：「都忘記是要拍戲，以為要去打比賽。」

蔡振南（右）表示年輕演員接受拳擊訓練的過程讓他看了都覺得佩服。（圖／華映娛樂）

出拳的動作、腳步、力道導演都要求要來真的，沒有替身的空間，動作設計必須非常精準，談起合作模式，動作指導黃泰維說：「如果拳擊是一個語言，嘉玲教練熟悉這個語言，負責教演員怎麼說話，等到演員們會講話後，我的工作就是幫助他們運用這個語言來跟對手對話，用拳擊講故事！」金馬評審更盛讚本片的動作設計帶領觀眾走進了激烈的拳擊現場，以汗水演繹主角的青春逆襲，動作與劇情的交織，讓電影體驗更上層樓！

廣告 廣告

談及演員訓練過程，拳擊指導陳嘉玲在演員面前扮黑臉，讓演員們對她既尊敬又害怕。「我告訴自己，如果沒有經歷過那種累到快窒息的狀態，就很難演繹拳擊手真正的血汗與辛酸。」陳嘉玲表示，她曾在一次團練中嚴厲訓斥所有演員：「選手和演員一樣，都是靠自律站上舞台的人。你們要珍惜自己的身體、要休息、要把生活調整好。不然你們撐不過這部片，更拍不出拳擊手真正的樣子。」這番話當場罵哭了幾位演員，氣氛一度降到冰點。但陳嘉玲隨後也欣慰表示：「但也從那天之後，他們的態度完全改變——作息改善了、飲食正常了... 他們不再把拳擊當成一堂課，而是當成一種責任。」

蔡振南則飾演拳擊教練，為此，他接受兩個月的拳擊訓練。70歲的蔡振南坦言訓練真的不容易，「汗都流了幾公升」，整個人因此消瘦。但他也透露，他與幾位拳擊隊隊員林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤相處密集，對這些年輕演員不厭其煩、一次又一次的投入感到動容，直說：「此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光 深夜到案認「自己不小心」

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」