70歲蔡振南《恨女的逆襲》打拳擊消瘦！ 林怡婷地獄特訓「以為要打比賽」

《恨女的逆襲》女主角林怡婷笑稱自己練拳擊練到都快忘記是要拍戲，以為是要去打比賽。華映娛樂提供

甫在第62屆金馬獎勇奪「最佳動作設計獎」的熱血電影《恨女的逆襲》，其動作設計正是台灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲，聯手知名動作指導黃泰維共同操刀。在兩位「魔鬼教練」的帶領下，演員們經歷了長達近一年的地獄式特訓。女主角林怡婷直呼：「都忘記是要拍戲，以為要去打比賽。」

以此片入圍金馬新人的林怡婷表示，導演要求出拳的動作、腳步、力道都要來真的，完全沒有替身的空間。

蔡振南為戲投入兩個月拳擊訓練 國手吳詩儀讚：跟教練幾乎如出一轍

本片邀請到「三金得主」蔡振南（南哥）飾演拳擊教練「泰爸」。導演李宜珊表示，在劇本階段腦中浮現的教練形象就是南哥。蔡振南為了演好角色，已是影帝的他仍展現敬業精神，投入拳擊訓練兩個月。拳擊指導陳嘉玲對南哥的敬業尤為讚賞：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己。給他功課，他會盡全力做到；打錯了就一遍一遍重來。」奧運拳擊國手吳詩儀在客串時，也大讚南哥從外型、姿態都跟常見教練幾乎如出一轍。

70歲的蔡振南接受教練訓練，坦言真的不容易：「汗都流了幾公升。」整個人因此消瘦。但他透露被年輕演員林怡婷等人的投入所感動，直說：「此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」

蔡振南（右）表示《恨女的逆襲》中年輕演員接受拳擊訓練的過程，讓他看了都覺得佩服。華映娛樂提供

教練陳嘉玲「扮黑臉」罵哭演員：拳擊不是表演，是靠汗水堆出來的

為了追求極致的真實感，劇組更力邀奧運拳擊國手吳詩儀、頂尖職業泰拳傳奇「微笑殺手」孔哥跨界參演。然而演員訓練過程並不輕鬆，拳擊指導陳嘉玲坦言，由於初期訓練效果不如預期，她與導演事前有默契「導演扮白臉，我扮黑臉」，因此她的出現讓演員們既尊敬又害怕。

陳嘉玲曾嚴厲訓斥所有演員：「如果沒有經歷過那種累到快窒息的狀態，就很難演繹拳擊手真正的血汗與辛酸。拳擊不是表演，是靠汗水堆出來的。」這番話當場罵哭了幾位演員，氣氛一度降到冰點。但她隨後欣慰表示：「從那天之後，他們的態度完全改變——作息改善了、飲食正常了，他們不再把拳擊當成一堂課，而是當成一種責任。」

《恨女的逆襲》集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等實力派演員，故事描述女性在家庭與生活的挫折中，如何透過拳擊找到正面迎擊的勇氣。電影將於2026年1月16日正式上映。



