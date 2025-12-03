70歲長者需換照 監理站：假消息 新制115年5月上路

監理站；二0二六年五月起，年滿七十歲以上的長者，等監理站通知才需要換照，不會提前要求換照。（記者方一成攝）

▲監理站；二0二六年五月起，年滿七十歲以上的長者，等監理站通知才需要換照，不會提前要求換照。（記者方一成攝）

最近網路出現「明年元旦起高齡換照下修到七十歲，趁今年底前趕快去換駕照可用到七十五歲」傳言！彰化監理站今（三）日表示，公路局將自一一五年五月起實施高齡換照分級關懷新制，七十歲以上長者通過體格檢查並完成免費教育訓練及危險感知體驗後，可換照使用至七十五歲，滿七十歲以上長者，等監理單位通知才需換照，並不用提前要求換照。

廣告 廣告

目前的高齡換照規定，是針對年滿七十五歲以上駕駛人，在完成體檢及認知功能測驗後，可申請換發三年有效駕照，未來新制七十五歲以上長者則維持每三年換照制度，需通過體格檢查、認知功能測驗，並新增免費教育訓練及危險感知體驗。

監理站再次提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。所以明（一一五）年五月起，滿七十歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。

最近網路出現「明年元旦起高齡換照下修到七十歲，趁今年底前趕快去換駕照可用到七十五歲」傳言，讓不少高齡長輩看得霧煞煞，公路局彰化監理站指出，明年（二0二六年）五月起，年滿七十歲以上的長者，等監理所、站通知才需要換照，不會提前要求換照。

近年來高齡駕駛者重大車禍事件頻傳，引發社會關注，最近網路社群流傳一項訊息稱「明年一月一日起駕照有效期改成七十歲」，並呼籲高齡駕駛人趁現在到年底前趕緊去換新駕照，就可以適用舊法到七十五歲。彰化監理站對此表示，新制為二0二六年五月起實施，未屆齡駕駛人不得提早換發；且根據現行規定，一般駕照本來就可以用到七十五歲，不須多此一舉更換。