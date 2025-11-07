70歲長輩能回春？減重醫揭哈佛「逆時鐘研究」：大腦逆齡的4大關鍵

[Newtalk新聞] 減重醫師蕭捷健針對哈佛大學進行的「逆時鐘研究」（Counterclockwise Study）發表看法，他指出，這項研究讓一群70多歲的長者住進「時光屋」，重回20年前的生活環境，僅僅5天，這些長者的手部靈活度、身體姿勢，甚至視力和聽力都有顯著改善。證實了「心態對大腦及身體衰老的深遠影響」。





蕭捷健表示，這項研究由哈佛心理學教授艾倫（Ellen J. Langer）帶領，強調了「心態的力量」。受試者打從心底相信自己回到了50歲，大腦便發出正向信號，進而改善了他們的身體健康狀態。蕭捷健進一步指出，這證明了「大腦與衰老的關係並非單純的生理變化，心理和情緒的積極調整對抗衰老有著決定性影響」。

在談到日常生活中的簡單改變時，蕭捷健強調，研究中的長者改變了他們的生活環境和心態，回到了過去的時光，身體便自然回春。這不僅是心理的改變，也是真正影響身體衰老過程的有力手段。蕭捷健指出，這項發現提醒人們，負面情緒和語言的累積會加速大腦老化，尤其是經常使用「我老了」「我累了」等消極詞語的人，容易產生「老化」信號，進而讓身體感到更疲倦、更無力。





蕭捷健還分享了科學家提供的四個簡單但強效的「大腦逆齡法」，幫助人們保持心態年輕，逆轉衰老進程：





1.即刻戒除「老化口頭禪」：紐約大學實驗顯示，單純接觸「健忘、孤單」等負面詞彙，就會使受試者真的出現行動遲緩，例如走路變慢；因此，語言選擇會直接影響大腦狀態。他建議將句子加上「不過（However）」或「Buuuuut」結尾，讓大腦記住正向收尾，例如：「今天超累…不過，我把那件麻煩事搞定了，真有成就感！」、「學這個好難…Buuuuut，學會了我就更強了！」透過語尾轉折即可瞬間阻斷負面迴圈，啟動認知反轉。





2. 為找到人生「Ikigai」，也就是活著的動力來源：研究發現，擁有明確生活意義者，大腦認知功能維持更久，不論是照顧盆栽、追星、做志工或幫忙帶孫，這些「被需要感」都能促進催產素（Oxytocin）分泌，成為延緩腦衰退的能量來源。





3.擁抱數位工具：研究發現，排斥新事物本身就會加速腦部退化，相反地，長輩學習LINE、Facebook與家人互動，或使用Google Earth虛擬旅行等，都屬於認知活化行為。甚至有數據指出，「上網搜尋資料」這個動作本身，就能啟動大腦決策與推理區域，是現代高效的腦部鍛鍊方式。





4.大腦年輕度快篩：民眾可在家進行單腳站立測試，若能維持30秒以上則代表平衡與小腦、前庭系統協調良好。蕭捷健提醒，測試過程務必注意安全，以免因跌倒造成反效果。





蕭捷健表示：「你的信念，就是你的現實。」過去「逆時鐘研究」已揭示，生理年齡不等於心理年齡，心態與行動可以主導認知健康的走向。他呼籲民眾從今天開始，調整邏輯語言、重建生活意義、擁抱科技學習，並以簡單家測回看身體狀態，「別再讓年齡定義你，請從換掉一個口頭禪開始。」月

