70歲開車安全嗎？明年5月起高齡駕駛人換照新制上路

因應台灣社會步入高齡化時代，交通部實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，考量身體老化造成反應時間延長、動作速度變慢、知覺動作表現衰退等因素影響安全駕駛能力。自115年起，70歲以上駕駛人需辦理換照，並接受體格檢查與認知能力評估，以維護高齡者自身及其他用路人的交通安全。

桃園監理站表示，這項政策的目的並非限制高齡者的行動，而是透過專業醫學評估與科學檢測，協助長輩安全駕駛，保障他們的交通安全。交通部參考國外先進國家的管理制度，規劃及推動高齡駕駛人駕照管理制度，讓高齡年長者瞭解自身身體狀況是否適合駕駛車輛，其家屬亦可藉以勸導不適駕車者停止駕駛行為。

根據新制度，年滿70歲的駕駛者需辦理換照，通過體檢、參加免費安全教育課程及進行危險感知體驗後，方可換發新的駕照，且駕照有效期將延長至75歲。對於75歲以上的高齡駕駛者，維持每3年做一般體檢合格及通過「認知功能測驗」外，另需參加免費安全教育課程及進行危險感知體驗後，辦理換發駕照。

桃園監理站提醒，70歲高齡換照新制將於115年5月起正式實施，在新制實施前，仍維持現行的高齡換照制度。目前70至74歲尚未年滿75歲的駕駛人，還不須要辦理高齡換照，明年5月起，滿70歲以上的長輩在收到監理所(站)的通知後再辦理換照，並不用提前要求換照。

