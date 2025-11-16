70歲阿公14天逆轉生死！直腸癌轉移全身黃疸、奄奄一息…雙標靶讓他「自行下床行走」：存活率15%→50%

編按：大腸直腸癌為台灣常見的癌症之一，且早期發現並治療的存活率與後期相差甚遠。

不過以目前的醫療資源發展，即便是晚期才發現，還是可以透過化學治療、標靶治療，甚至是免疫治療提高存活期。

醫師也提醒民眾務必定期篩檢，及早發現並治療，才能避免進展為晚期癌。

李克釗醫師：目前台灣每年大腸直腸癌的發生個案數約為17,000名，占癌症發生個案數的第二名。

其中第四期個案約為25％，五年存活率僅15％，若病人進展至第四期，狀況評估可以開刀，五年存活率就能大幅提升至50％。

李克釗醫師：病人一旦進展至晚期大腸直腸癌(轉移性大腸直腸癌)，腫瘤大且分散，手術即不是主要的治療方式。

現階段會以化學治療、標靶治療，甚至免疫治療，讓腫瘤有機會縮小，再評估開刀的可能性。

李克釗醫師：常見的基因檢測包含RAS、BRAF、MMR。RAS突變約占轉移性大腸直腸癌50％；BRAF突變比例約8-10％，疾病惡化快速，存活期甚至低於一年，過去藥物治療效果不佳。

若考量使用免疫療法，將會進行MMR基因檢測。

李克釗醫師：目前BRAF基因突變的族群，基本上會採雙標靶治療，包括口服標靶加上注射標靶，大幅延長病人的整體存活期。

李克釗醫師：雙標靶治療與傳統的化療、標靶治療相比，反應率有近10倍的差距，無疾病惡化存活期也相差3倍，整體的存活期延長約六成。

醫師提醒與呼籲：

早期發現大腸直腸癌，整體存活期與第四期相差許多，因此提醒民眾定期篩檢，透過篩檢發現早期癌，甚至癌前驅病變，可直接切除瘜肉，避免進展到晚期癌。

若進展至晚期癌，現在也有很多新的藥物可以治療，針對基因檢測再搭配適當的藥物，病人就有機會提高存活期。

案例分享：

一名約70歲的阿公，經基因檢測確認帶有BRAF基因突變，過去他曾接受過傳統化療、標靶治療，但療效不彰，轉診時已出現嚴重黃疸，且全身虛弱。

所幸，在接受雙標靶藥物治療後，他的病情大幅改善，短短兩週內，黃疸指數順利降到正常值範圍，原來奄奄一息的他竟能自行下床行走，精神與體力明顯回升，目前也已穩定追蹤中。

由此案例可得知，BRAF基因只要積極接受合適的治療，病況即有機會獲得良好的控制，甚至達到長期存活，期待未來新的標靶藥物也都可以納入健保，造福更多的病人。