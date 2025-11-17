70歲阿嬤金援孫讀書6年 沒感謝卻換女兒「這句話」

國際中心／李筱舲報導



隨著人口老齡化，養老金的可持續性一直是日本社會的熱議話題。一名住在東京、每月靠14萬日圓年金與1300萬日圓存款維生的阿嬤，過去6年持續支援孫女學費，近日因資金壓力決定停止援助，本以為會換來女兒的感謝，卻遭女兒視為過於冷淡、理所當然。此事件引發社會對高齡者財務與子女教育費的討論。





70歲阿嬤靠年金存款供孫讀書6年 退休金吃緊拒資援卻換女兒「這句話」

一名獨居在東京70歲阿嬤靠著退休年金與存款生活，6年以來資助孫女學費累計支出超過500萬日圓。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，這位獨居在東京的70歲阿嬤佐伯澄江（化名）靠每月14萬日圓的年金與約1300萬日圓存款維持退休生活。6年前，她的外孫考上私立高中，女兒與女婿因經濟壓力向她請求協助支付入學金及部分學費，當時佐伯同意支出近百萬日圓，並表示「這是最後一次援助」。然而，隨著時間推移，女兒一次次請她資助，使她累計支出超過500萬日圓。

70歲阿嬤佐伯因退休資金不足而拒絕資助孫子研究所入學金，卻被女兒說太冷淡，還視為理所當然。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

今年當孫子升上大學四年級，女兒又發來訊息：「媽媽，這些年辛苦你了。其實……從明年開始又有件事想拜託你。」佐伯表示，原以為只會收到「謝謝」而已，但看到「拜託」這個字眼，整個人都愣住了。女兒表示：「孫子決定要讀研究所了，希望你至少能幫忙支付入學金…」。面對自己退休資金不足的壓力，雖然心有不捨，但已經無法繼續負擔，佐伯最終決定拒絕提供資助。令人心寒的是，當佐伯告訴女兒自己「已經不行了」，反而被女兒認為她的說法太冷淡，顯示經濟援助已被視為某種理所當然。

在日本，養老金和個人儲蓄已是退休後的主要經濟來源，政府也呼籲高齡者在支援子女時需謹慎評估。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

傳統上，日本人在退休後往往依賴家庭照顧，但隨著社會結構轉變，獨立養老逐漸成為主流，養老金和個人儲蓄已成為主要的經濟來源。報導也指出，類似的案例在日本並不罕見，高齡者為子女或孫子支付教育費用、房屋費用，可能影響自己的退休生活安全。日本金融廳也提醒，「長壽風險」使退休後30年內的生活資金可能不足，呼籲高齡者在支援子女時需謹慎評估自身財務。

原文出處：70歲阿嬤靠年金存款供孫讀書6年 退休金吃緊拒資援卻換女兒「這句話」

