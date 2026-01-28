70歲高群壽宴席開80桌倒賺！曝一週3次房事戰力「老婆沒跑靠實力」

【緯來新聞網】資深藝人高群近日歡慶70大壽，1月10日原定僅簡單擺桌，沒想到老友熱情難擋，現場湧入大量賓客，桌數從原本的規模一路追加到80桌，高群笑稱原本預計花費30萬，但在好友「硬塞」紅包以及酒商贊助皇家禮炮的情況下，結算後不僅打平還「倒賺一點」。

高群剛過70大壽，身體超健康。（圖／記者陳明中攝）

他強調自己至今未染髮，且依然保有腹肌，更大方分享至今與老婆生活美滿，全靠「房事」實力。他自豪一週仍有3次戰力每次都有超過十分鐘，完全不需要依賴藥物，「沒有性老婆早就跑了！」目前他生活悠閒，除了固定錄影、拍廣告，平時就是泡茶度日，對於財富也看得很開，直言賺錢只是遊戲，身體狀況好才是真正的贏家。

廣告 廣告

有腹肌的高群現場伏地挺身，隨便就能五下。（圖／記者陳明中攝）

高群筋骨很軟Q。（圖／記者陳明中攝）

提到慶生願望，高群感性表示，當年《天天開心》的班底「走了八成」，現在還活著的都來了，只希望參加的朋友們都能長命百歲。談及養生祕訣，他透露每年健檢50個項目中僅有淋巴出現一個紅字，連醫生都驚訝他的健康狀況。他大方分享，除了戒菸、戒檳榔，日常飲食堅持六分飽，並搭配大量蔬果與運動。

更多緯來新聞網報導

56歲美魔女吸鮮肉體質！談詩玲背著老公撫摸猛男大肌肌

藍葦華親米可白被抓包！女兒氣瘋「跟媽媽說對不起」