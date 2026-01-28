70歲高群大壽狂擺80桌還倒賺！自豪「一週3次」戰力強：沒實力老婆早跑了

資深男星高群70歲仍是一尾活龍。讀者提供

資深男星高群當年因主持《天天開心》成為知名主持人，今（28日）他出席演藝工會尾牙，透露先前才歡慶70歲大壽，由於賓客實在太多，他透露原本僅預計辦12桌、預算30萬，沒想到桌數一路追加到80桌，包括侯怡君、龍天翔等大咖好友皆到場祝賀，高群笑說，當天連21年的皇家禮炮與紅酒都有贊助，本來想不收紅包，但親友硬塞讓他推辭不掉，最後不僅費用打平還「微賺」。

大壽當天，高群也特別邀請昔日《天天開心》的班底重聚，如司馬鳳、談學斌等老戰友。看著老友齊聚，他語帶感觸地表示，當年紅透半邊天的《天天開心》成員如今已走了八成，「還活著的都過來了」。而他在許下生日願望時，也特別祝福所有參加的人都能跟他一樣長命百歲，健康活到老，大家相約80歲要再辦一次。

廣告 廣告

高群還現場做伏地挺身。讀者提供

談到長壽祕訣，高群自傲地表示自己每年健檢「50項幾乎全綠」，連醫生都驚訝地問他到底吃什麼。他大方分享「六分飽、蔬果多、勤運動」的九字箴言，為了證明體力如牛，高群不僅當眾掀衣展示健腹器練出的腹肌，更在現場示範伏地挺身，體脂極低且幾乎沒有小腹。他強調自己已戒掉菸草與檳榔，僅偶爾小酌，這份「陽光健康」的形象也讓他深受廠商喜愛，目前手握5支廣告在播。

除了體能過人，高群在受訪時更尺度大開，自爆與小20歲妻子的幸福秘訣，他直言到了70歲依舊「戰力十足」，至今無須服藥助興，且維持一週3次、每次超過10分鐘的頻率，自豪表示：「如果沒有性，我老婆早就跟人家跑了，真的要有實力！」他以座右銘「活著就是勝利，快樂才是真諦」總結人生現況，更不忘對在場女記者幽默喊話，找老公要找他這種「70歲還能做」的才完美。



回到原文

更多鏡報報導

77歲鳥來嬤抗癌成功32年！霸氣喊話「向天再借50年」：癌指數免追蹤

熊熊自爆「前任劈腿」才出道！遭製作單位威脅 慘被當眾洗臉「靠身材」錄完病倒

許允樂備孕體重飆到60公斤！婚宴合體李玉璽被酸整形 長文揭「3大臉腫主因」

離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」