70歲高群戰力十足！自曝「一週3次」房事 健康狀況全說了

高群先前歡慶70歲大壽。（圖／讀者提供）





資深男星高群憑藉主持《天天開心》紅遍全臺，今（28）日他出席演藝工會尾牙，透露自己10日剛歡慶70歲大壽，大手筆辦了12桌邀請親友同樂，包括陸一龍、龍天翔、侯怡君等好友皆到場祝賀，更許願80歲要開50桌慶祝，並在受訪時透露身體狀況。

高群透露，原先僅打算辦一桌慶祝生日，沒想到賓客實在太多，最後擴增成了12桌，至於宴客費用，高群則笑說本來預算30萬，但因為酒商贊助，加上朋友們「硬塞」大紅包，最後不僅打平還微賺。而當天他也邀請昔日《天天開心》的班底重聚，忍不住感嘆當時一同打拼的班底已走了八成，「還活著的都過來了。」

廣告 廣告

高群身體十分硬朗。（圖／讀者提供）

高群身體十分硬朗。（圖／讀者提供）

被問及身體狀況，高群則驕傲表示，自己每年健檢50幾項指標幾乎都是綠色，僅淋巴出現紅字，連醫生都驚訝問說：「你吃什麼？」他也透露自己平時就有運動習慣，更在現場大方示範伏地挺身，身體十分勇健。

高群與小20歲妻子蔡世貞結婚多年，談及兩人的婚姻生活，高群尺度大開強調自己 70 歲仍戰力十足，一週維持3次房事，且每次都能超過10分鐘，全程不需靠藥物，更開玩笑表示：「如果沒有『性』，我老婆早就跟人跑了！」他也藉此分享人生座右銘：「活著就是勝利，賺錢只是遊戲，快樂才是真諦，健康才是目的。」生活過得十分愜意。

【更多東森娛樂報導】

最後的安可！黃鐙輝現身送別曹西平：醜八怪入場

包1.6萬給陳漢典被酸太少！小S一句話戳破「假面濾鏡」全網讚爆

不只包1萬6！小S給陳漢典紅包「真實金額」曝光 經紀人證實了