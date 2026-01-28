70歲高群爆與小20歲嫩妻「1周3次」 一尾活龍秘訣曝光

資深藝人高群10日剛過70大壽。(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人高群10日剛過70大壽，今出席演藝工會尾牙，整個人活力滿滿，受訪時唱作俱佳，還現場脫外套秀了5次伏地挺身，雖然做完面紅耳赤，但老當益壯仍讓人佩服。他每年都會去健檢，談到健檢報告自豪：「這可就厲害了！」每回有50樣檢測，這些年來只有一次淋巴指數有赤字，當時醫生跟他說「沒關係，這數值有時紅、有時綠」，要他別太緊張。

他也自豪人生七十一條龍，性生活美滿，樂呵呵表示：「我老婆小我20歲，如果沒幸福，她早就跟人跑了。」接著得意到不行地指出自己現在不用吃壯陽藥，「我不敢誇大，一週可以三次，一次超過10分鐘以上。」還轉頭叮嚀記者：「以後找老公要找我這種，到70歲還能的。」

廣告 廣告

資深藝人高群10日剛過70大壽。(記者潘少棠攝)

他說醫生也訝異他這麼健康，問他到底吃了什麼？當時他回「我吃很多保健食品」，畢竟他光是保健產品代言就有五樣。至於養生秘訣，他指出「吃飯六分飽、蔬菜水果不能少」，加上運動，他的一天菜單是健腹器20下、手跟腳以及腹肌都要練到，至於現在有沒有腹肌？他回：「我開演唱會再來露。」

此外，他過去高群曾在三重福隆里擔任里長，問他要不要再選舉？他瞪大眼睛連連說不要，「老婆說再選舉就離婚，我已經二婚了，不行呢。」而他講話幽默到不行，隨手捻來就是順口溜，像是他的座右銘是，「活著就是勝利，賺錢只是遊戲，快樂才是真理，健康就是目的」，讓人聽了很開心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德攻頂台北101！台灣攀岩圈引爆「兩極反應」 表態拒看不該看的畫面

小粉紅盜片霍諾德攀101 台灣地圖硬加「China」還刪我國旗！

Toyz獄中遭爆娶篠崎泫 升格台灣女婿免遭驅逐

人生卡關？ 「國師」唐綺陽指點12星座隱藏人脈

