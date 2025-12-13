70歲「中視五虎」姜厚任終身未婚 罕曝緣由：不喜歡被伺候

70歲資深演員姜厚任過去演過《媽媽·吉利·小叮噹》、《婆媳過招七十回》，和寇世勳、張晨光、周紹棟、張佩華並稱為「中視五虎」，他早年曾大方認戀兩任外籍女友，最後都無疾而終，單身至今。近日他上節目談沒交女友、沒結婚主因，直言自己是不喜歡被伺候的人，偏好自由自在，所以才一直單身。

姜厚任是80年代當家小生，近年出現在螢光幕前有「台版蘇志燮」封號，近期他上《新聞挖挖哇》，被問到單身這麼久不會想要有一個伴可以一起做什麼事情嗎？姜厚任說：「我交所有的女友，都是我伺候她，洗衣、煮飯、拿拖鞋、倒茶」，他不喜歡別人伺候他，心裡會覺得很怪，自嘲可能是因為「命苦」。

被問過去大紅時期收入多少？姜厚任透露過去只有三台，若被劃分在某一台，就不能跳槽拍戲，更不能漲價，只能在原電視台待著等工作機會，他說因此許多老藝人都是受害者，外界都以為他們拍戲賺到手軟，其實收入不多。

姜厚任回憶和潘迎紫30年前合作經驗，他直言雙方其實沒那麼熟，近年有在香港碰面，對方還是保養得很好；至於理財之道，姜厚任說自己不玩股票、但會買房地產，交易並不頻繁，他話說得很保守，承認有買房一、兩間，至於在台灣還是國外沒多說，目前沒有女友。早年他認戀過外籍女友，呂文婉好奇他是否偏好外國女孩？他笑笑說自己前世疑似是外國人，跟外國人不管男生、女生都比較能溝通，他不喜歡華人愛拐彎抹角、外國人比較直率，讓他覺得比較好相處。

