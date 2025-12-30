70老婦提款卡遺失遭控詐團共犯 法官審理「不用智慧手機+不會上網」還她清白 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

彰化一名老婦阿霞（化名）因提款卡遺失後，被詐團拿去作為領取贓款的工具，結果遭檢方控為詐團共犯。不過法院審理後發現，阿霞已經年逾70歲，提款卡也交由家人保管長達3年，同時她也不會上網、不會使用智慧型手機，提款卡如何遺失她也不知道，應當無法與詐團聯繫，最終裁定證據不足，判定無罪。

檢方指控阿霞在2024年11月8日前某日，將自己名下的金融帳戶提款卡及密碼，交給身分不詳的詐團成員使用，造成3位民眾受害，1天之內共匯款9.2萬元至阿霞的帳戶當中。

檢警查出，阿霞帳戶中多了這筆錢，因此認定她為詐團共犯，將他依詐欺罪嫌移送，不過阿霞在檢方訊問時否認涉詐，她表示，提款卡一直由家人保管，可能是家人不小心遺失了，她根本不知道卡片為何會被詐團拿去並使用。

阿霞的家人也證稱，阿霞在3年前就把提款卡交給家人保管，家人還擔心忘記密碼，特意將密碼寫在提款卡上，後來不慎遺失，彈如何遺失已經不可考，所以家人也沒有申辦掛失。

桃園地院法官審理後認為，阿霞已經年逾70歲，沒有使用智慧型手機或上網的習慣，本案詐團的運作模式高度依賴網路通訊，阿霞並未具有與詐團成員聯繫、交付帳戶的能力或管道。

法官表示，本案不能排除是阿霞的家人遺失提款卡，才會讓卡片流入詐團，淪為詐團犯案工具，加上檢方現有證據尚無法證明阿霞有參與犯罪的行為，最終因證據不足，裁定阿霞無罪，不過全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

